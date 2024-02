El Niño Paco ayuda a una oyente de seis años que quiere saber si merece la pena obedecer a su madre

Los lunes son días del Niño Paco en Cuerpos especiales. El joven colaborador del morning de Europa FM abre su PaConsultorio para responder las dudas de los oyentes, que no dejan de llegar al WhatsApp del programa (619441746).

Esta vez han llamado Lucía y Daniel, que tienen dudas muy variopintas. Una sobre disciplina en casa y la otra sobre volcanes.

Pregunta 1 - ¿Por qué mi madre me repite las cosas y se enfada? ¿Cómo me iría portándome bien?

Lucía tiene seis años y una madre que no para de repetirle las cosas. Lo hace sin parar hasta llegar al enfado. "¿A ti cómo te va portándote bien? ¿A mí como me iría portándome bien?", le ha preguntado a nuestro colaborador.

La respuesta del Niño paco ha sacado a la luz la verdad sobre la madre de Lucía. "Seguro que repite una y otra vez las cosas porque se las repite a ella misma y no a ti. Igual es una persona bastante frustrada consigo mismo", le ha dicho a la oyente. "Lo que hace es reflejar sus inseguridades en tu persona".

"Lo que te recomiendo no es portarte bien, no caer en sus garras. Tú eres una personita que se va formando poco a poco y tienes que formar tu personalidad .Un día tu madre te dirá: 'Cualquier día de estos cojo la puerta y me voy'. Cógelas...", le ha retado el Niño Paco. "Nunca la cogen", ha advertido.

El joven infante sabe que por mucho que digan que se van a ir de casa, no lo hacen. "No vuelvas. En realidad vas a estar tú peor que yo. Yo voy a estar ahí, ¿tú dónde vas a ir? No tiene a donde ir. Está sola. Solo tiene el cariño de un infante. Es triste lo que estoy diciendo pero es verdad. No le hagas caso a tu madre salvo que estés delinquiendo o que quieras un zumito. Ahí finge... aprende a mentir", le ha recomendado.

Pregunta 2 - ¿Cómo se forman los volcanes?

La pregunta de Daniel no ha sido personal, es más bien científica. El pequeño oyente le ha preguntado al Niño Paco cómo se forman los volcanes y este le ha hecho un tratado sobre vulcanología que ha dejado a Nacho García con la boca abierta.

"¿No quieres ser geólogo en lugar de estar aquí delinquiendo? Eres un niño, todavía estas a tiempo de cambiar", le ha dicho el copresentador de Cuerpos especiales, lo que ha dado pie a una confesión del pequeño Paco. "Es una de mis profesiones frustradas".

"Yo tengo un corazón lleno de lava que podría estar proyectando", ha añadido el colaborador antes de declararse, una vez más, a la guionista Alba Cordero. Su corazón arde por ella.

¡Recuerda! Si tienes alguna pregunta para el Niño Paco, solo tienes que mandar un audio al WhatsApp del programa (619441746) y pronto tendrás la respuesta en directo en la radio.