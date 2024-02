El Niño Paco responde a un oyente que quiere ver la tele antes de ir al cole: "¿Cómo puede hacer?"

El Niño Paco tiene el PaConsultorio a tope de consultas. El colaborador más gamberro de Cuerpos especiales no para de recibir preguntas de los oyentes del morning de Europa FM y, ante el aumento de demanda, ha decidido volver este lunes al programa para tratar de resolverlas. Y también, aprovechando que el miércoles es San Valentín, para mandarle un mensaje a su enamorada Alba Cordero.

La primera pregunta es de un niño, que quiere ver la tele por la mañana antes de ir al cole, y la otra es de una abuela, que tiene problemas porque a su nieto no le gusta su comida.

¿C ómo hago para que mis padres me dejen ver la tele por las mañanas?

El primero de los oyentes de Cuerpos especiales quiere ver la tele por las mañanas antes de ir al cole y, tras escuchar su consulta, el consejo del Niño Paco es "no estar borracho por las mañanas". "Está claro que le estás dando al botellín" , ha dicho antes de darle su verdadero consejo.

Lo que le propone el pequeño Paco es hacerse el sonámbulo. "Tú te levantas antes, bajas al salón y te pones la tele. Cuando se levanten ellos, te haces el dormido y les dices 'que soy sonámbulo'. Porque cualquier cosa, si dices que eres sonámbulo, la puedes hacer", le ha recomendado el consejero, que tiene un truco extra para darle credibilidad al asunto: contárselo al pediatra con preocupación.

A mi nieto no le gusta mi comida, ¿qué puedo hacer?

La segunda consulta es de una abuela muy preocupada porque a su nieto no le gusta su comida. "Vamos a ver, mi dulce abuelita, lo que tú le tienes que dar a tu nieto cuando le prepares una de estas comidas rica es darle un buen hostión", ha dicho para sorpresa de Nacho García. "No puedes decir esto. No puedes aconsejar a nadie la violencia".

"No es pegar. El hostión es un trozo de pan grande que se proporciona a los niños. El pan, cuando se moja dentro de la comida, es una cosa riquísima. Entonces, si tú compras un buen pan y se lo proporcionas a tu nieto para que lo moje en las lentejas va a conocer un nuevo horizonte gastronómico que no ha conocido con ningún bollo.

"¡Hay que hacer un alegato sobre lo importante que es el pan en la nutrición de los niños! Hay que mojar más en el plato y hay que mojar más en la vida", ha dicho antes de despedirse y pedirle una cita a Alba.