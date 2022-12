El Niño Paco ha vuelto a Cuerpos especiales para llenar de espíritu navideño el morning de Europa FM. El niño delincuente ha irrumpido en el estudio para proponer a Eva Soriano e Iggy Rubín un top 3 de planes navideños: patinaje sobre hielo, luces y... ¡un villancico!

"Soy una persona muy navideña, llevo jerseis navideños como podéis ver. Puede parecer que a mí no me gusta la Navidad, pero me gusta muchísimo", ha dicho el Niño Paco, vestido con un jersey lleno de abetos y papá noeles para luego darle la sorpresa a los presentadores: "He hecho un villancico".

El villancico del Niño Paco en 'Cuerpos especiales'

Pero mira cómo beben mi padre y mi tío

Pero mira cómo beben al ver que yo he huido

Beben y beben y vuelven a beber

Los mendas en el bar porque no saben que hacer

La peña está ahorrando

Guardando todo su dinero

La caja fuerte guardando

Y las cuentas creciendo

Pero mira cómo dejo todo bien vacío

Pero mira cómo pagan si dejo algún herido

Pagan y pagan y vuelven a pagar

Me saco la navaja y vuelven a chillar

...

La Celia me está esperando

Que llego con mi berlina

Sus cabellos son de oro

y le voy a dar...

Los planes del Niño Paco

Cantar villancicos está en el top 1 del Niño Paco para Navidad, que propone otros dos planes y el de patinar sobre hielo va con negocio.

"Me gusta mucho porque puedes llevar navaja, aunque sea en los patines", ha explicado a Iggy Rubín, que tiene un negocio en la pista con un colega. "Voy a montar un negocio con mi amigo el Piñata en las pistas de hielo porque yo hago mucho hielo con los patines. Yo pongo el hielo, el pone la limonada", ha contado sin dejar traslucir lo que venía después. "La limonada es orina".

El Niño Paco, incorregible hasta en Navidad.