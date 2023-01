Paula Cendejas explica el significado de su disco 'FOMO': "Es lo que he sentido los dos últimos años"

Recibimos de nuevo a Paula Cendejas en Cuerpos especiales y, como lo prometido es deuda, le preparamos un mixto con huevo, que es lo que nos dijo que le gustaba desayunar la última vez que visitó el programa.

Ahora, con el estómago lleno, nos presenta FOMO, su nuevo disco: "FOMO es 'fear of missing out', que es el término que se utiliza para decir 'miedo a perderse algo', explica Paula, y añade: "Y es básicamente eso. Durante la creación de este disco durante los dos últimos años, he sufrido un poco de esto, estar trabajando y no hacer absolutamente nada".

Para promocionar este álbum, Paula lanzó unas bragas con la palabra FOMO escrita en la parte trasera, algo que ha llamado mucho la atención de Eva Soriano e Iggy Rubín y han querido saber por qué esta propuesta. "Porque quería enseñar el culo", ha contestado Paula entre risas, explicando que además ha sido una motivación para entrenar y tener un trasero firme.

FOMO contiene 11 canciones de las cuales cuatro son colaboraciones con otros artistas, como ya adelantó en xti, con Micro TDH. "A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de colaborar con artistas que siempre he admirado y en este álbum también ha sucedido así y todo ha sido muy orgánico", explica la artista, revelando que su colaboración con Micro surgió cuando él le envió un mensaje privado con dos audios de un minuto cantando pidiéndole hacer el remix.

Por último, continuando con el significado de FOMO, le hacemos un juego a Paula Cendejas en el que tiene que elegir entre dos planes que suceden al mismo tiempo. ¡Dale al play para saber qué ha escogido!