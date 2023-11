Paula Koops: "Creo que hacer actualmente pop dosmilero es un riego"

La cantante Paula Koops se ha pegado el madrugón este jueves para visitar Cuerpos especiales. Presenta su canción B.O.B.O. con un videoclip muy al estilo High School Musical.

"Me lo han dicho un montón; pero, aunque es un referente claro y obvio, yo fui animadora. Realmente ha sido una casualidad de la vida, pero si me dicen que se parece a la serie estoy feliz", ha reconocido la cantante, que dejó de ser animadora el día que tuvo una caída muy fuerte... "hasta ahora".

Paula, que era de las que volaba, empezó muy joven como animadora y un día, cuando saltaba por los aires, no la cogieron a tiempo y se pegó "una buena leche". "Le cogí mucho miedo, pero ahora como estoy entrenando con un equipo profesional ya no tengo tanto", le ha dicho a Eva Soriano y Nacho García al empezar la entrevista.

Lo que le pasó ese día fue que se desmayó un ratito y ya está. "Me gustaba un montón pero pensé que no estaba para jugarme la vida todos los días", ha contado la cantante, que apartó esta faceta para terminar la carrera. "Ahora he vuelto".

Hacer piruetas le sigue dando respeto, pero no tanto como sacar un single: "Da mucho miedo, estrés y ansiedad... Creo que sacar un single da más miedo en general".

'B.O.B.O.', convertir los problemas en ganas de salir

La canción B.O.B.O. habla de una situación complicada, un problema que la cantante convierte en ganas de salir de fiesta. "Ojalá ese fuese mi superpoder, como hacer feliz a la gente", ha dicho la cantante, que ha reconocido que le encanta escribir canciones de desamor.

"Me gusta mucho hacer canciones de desamor. La mayoría de mis canciones son de desamor. Hacerlas superrápidas y que te den el sentimiento contrario, de estar cantando en el coche, quedar con tus amigas...", ha continuado.

Línea 7 es otro de los temas de referencia de Paula Koops, que habla de un amor de metro. "Lo acabas de ver, flechazo máximo y ya estás pensando en el aniversario", ha seguido contando la cantante, que defiende que se puede tener novio de vagón o de autobús.

"Cuando la saqué me llegaron un montón de historias de gente que se había enamorado en el metro", ha seguido sobre la reacción de la gente al escuchar el tema.

Una artista muy dosmilera

Las canciones de Paula Koops se enmarcan en el estilo pop dosmilero que dista mucho del género urbano que triunfa actualmente.

"Yo creo que hacer pop dosmilero realmente es un riego", reconoce la artista consciente de lo que hoy se lleva es el género urbano. "Cada vez son más los artistas urbanos de fuera que suenan en España".

Hay que competir con esta tendencia, cada vez más asentada, pero también hay que hacer la música que a uno le gusta. "Al final tienes que hacer lo que te apasiona porque te hace conectar con la gente", defiende la cantante, que tiene como principal referente musical a Avril Lavigne.

"Pero he de decir que Miley Cyrus y los Jonas Brothers también hacían pop dosmilero y a mí me encantaban", ha dicho antes de enfrentarse a uno de los tradicionales juegos del programa y salir corriendo a la estación de tren.