Pepe Larraz explica cómo contactó con Marvel para que lo contrataran

Hoy nos visita en Cuerpos especiales el dibujante Pepe Larraz, autor de títulos como Thor, House of X, Lobezno, Los Vengadores, Capitana Marvel, The amazing Spiderman y Guardianes de la galaxia, ente muchos otros.

Larraz nos explica que muchos de estos títulos los conoce desde pequeño, pero también han habido algunos personajes de los que tenía que documentarse antes.

Sobre cómo se puso en contacto con Marvel, Larraz explica que acudió a la Comic Pop Up de Barcelona y les llevó unas pruebas, unas páginas de muestra. "Te dan una entrevista con el editor, que te dice que todo es muy bonito pero tienes que esperar a que te llamen", explica, asegurando que en algunas ocasiones no le han llamado, pero en el caso de Marvel sí que han apreciado su trabajo.

Sobre la gente que dice que no le gusta el cómic, Pepe asegura que es porque no ha encontrado el estilo adecuado: "Cuando la gente dice 'no me gusta el cómic', es como decir no me gusta el cine o la literatura, son historias. Incluso lo recomiendo para aprender idiomas porque como tiene dibujos, te apoyas en ello".

Sus primeros trabajos

Antes de trabajar para Marvel, Eva Soriano ha recordado que Larraz dibujaba el cómic de Cristi y sus movidas para la revista Loka. "Fue lo primero que publiqué como profesional".

Pero este no ha sido su único trabajo que ha sorprendido a la presentadora el morning de Europa FM. "Yo he ilustrado manuales de riesgos laborales, he hecho un T.B.O del Atlético de Madrid y he dibujado el horóscopo del Cuore".