Pepón Nieto habla del teatro en tiempos de IA: "Esa representación de la vida, que es una mentira, es el último reducto de la verdad"

El actor Pepón Nieto se ha acercado al estudio de Cuerpos especiales para presentar su nueva obra de teatro La pasión infinita, una función que ha calificado como "una comedia con arañazo en el corazón" y que se podrá disfrutar desde el 1 de diciembre en el Teatro Bellas Artes, aunque seguirán de gira por España hasta "finales de 2027".

Una historia que plasma la ambición de Antonio por ser actor, a pesar de no contar con las capacidades necesarias. "El regusto que te queda es un poco agridulce, porque las comedias suelen tener un final feliz y esta se ve desde el principio que bien, bien no va a acabar", ha explicado, indicando que "él quiere ser los grandes personajes del teatro universal, pero no tiene ningún talento, es terrible. Y todo el mundo se lo trata de quitar de la cabeza, pero aparece un anuncio en el periódico y lo cogen, ese es el problema".

Una voluntad que se puede apreciar en muchas personas, ya que "nos han vendido que si uno lucha por sus sueños, se consiguen, y hay veces que se consigue, pero la mayoría de las veces no", como ha indicado Nieto, resumiendo que "a veces la frustración por el fracaso es mayor que la alegría que te da esa ilusión".

Una producción dirigida y escrita por José Troncoso que, además, cuenta con la particularidad de contar con Lola Barroso al piano en directo durante la función, interpretando la creación musical de Mariano Marín.

Además, Pepón Nieto ha querido reivindicar el papel de este arte en los actuales tiempos en los que la IA ha dejado casi obsoleta la frase "si no lo veo no lo creo" porque "que no sabes donde te la están colando". "El teatro, que habla de la mentira por ser una representación de la vida, y de repente, esa representación de la vida, que es una mentira, es el último reducto de la verdad".