Las Petunias cuentan la verdad sobre su camiseta y Robert Pattinson: "Es 'merch' no oficial. Habían robado el diseño y la vendían por 80 dólares"

Elsa, Goya y Cecilia, es decir, las integrantes de Las Petunias, se han pasado por Cuerpos especiales para hablar de Ahí te pudras, maldita, su último EP con el que se han convertido en uno de los grupos de referencia de la generación Z más consciente.

"Nunca hubo una opción que no fuese Ahí te pudras, maldita", han explicado sobre un proyecto que incluye canciones con títulos que rivalizan en originalidad como Tirant lo Blanc, la obra de caballería valenciana que inspiró a Cervantes para escribir El Quijote, con quien también sienten empatía: "tenemos muchas cosas que decir y queremos que la gente nos haga caso y, aún así, nos tildan de locas".

"A veces se nos entiende muy mal porque somos muy ambiciosas con el lenguaje", han indicado sobre el vocabulario de sus temas. "Tenemos un código interno nuestro y la gente no nos entiende", aseguran, poniendo como ejemplo su concepto "es un cuatro magos" para referirse a alguien que "está más pa llá que pa cá, en vez de decir eres bipolar tipo 2".

A pesar de sentir "una reventada histórica" por los 28 conciertos que han llevado a cabo durante su gira entre febrero y septiembre, Elsa, Goya y Cecilia han encontrado tiempo para componer las 14 canciones que compondrán su próximo disco, que verá la luz en 2027, y del que han destacado el verso "solo nos queda vestir mal y el ocio nocturno" como frase "que resume a la generación Z".

Además, también ha habido tiempo de comentar la gran atención recibida después de que el actor Robert Pattinson apareciese en una entrevista luciendo una camiseta con la portada de su primer álbum Creo que soy de porcelana. "Es muy fuerte", han asegurado Las Petunias, antes de desvelar que fue un fan quien les advirtió de este hecho y contar toda la historia alrededor de la anécdota: "Fue como: ¡Guay! ¡Qué divertido! Y de repente: Pero si esa camiseta no existe (...) Nunca hemos hecho una camiseta morada, nunca hemos hecho una camiseta con la portada del disco... Esto es merch no oficial".

Una afirmación que ha sorprendido a Eva Soriano y Nacho García, que no han perdido ocasión para escuchar sus primeras teorías antes de conocer la verdad. "Para nosotras la más evidente era que, como en México se lleva mucho el merch falso, dijimos que la habrá hecho un random que sea un fan y se la habrá dado por algún motivo, o habrá acabado en una tienda de segunda mano de Nueva York y su estilista la habrña comprado", han recordado, añadiendo que su segunda teoría implicaba que "Pili en Spain, la hermana de Rosalía, es amiga del estilista y se había puesto a traficar con las camisetas por ahí... Pero nos dijo que no".

Finalmente, han desvelado que "un diseñador chino independiente (...) había robado el diseño y lo estaban vendiendo por internet por 80 dólares".

Ahora, Las Petunias han decidido poner a la venta esta camiseta ellas mismas a 15 euros y donar los beneficios al Sindicato de Inquilinas, que de momento proyectan en torno a "40.000 o 50.000 euros" al acumular unas "4.000 camisetas vendidas". "Ese es el diseño que hizo él, así que, técnicamente, nosotras también le hemos robado el diseño a él", han declarado sobre esta suerte de justicia poética.