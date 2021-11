¡No pierdas el juicio! La playlist de Jota Music para Arkano

¿Alguna vez te has enfrentado a un juicio? Solo de imaginarlo te acompañan sensaciones desagradables como la ansiedad, la inquietud o el miedo a fracasar. Arkano se ha hecho esta misma pregunta, y por eso le ha pedido a Jota Music una playlist, para controlar los nervios ¡y no perder el juicio!

Te interesa La playlist de Jota Music

Hoy Jota Music ha recibido una nota de voz de nada más y nada menos que uno de los mejores freestylers españoles, el mismísimo Arkano.

"Qué pasa, Iggy; qué pasa, Eva, ¿Cómo están esos Cuerpos especiales? Aquí Arkano. Oye, yo quiero que Javi Sánchez me haga una playlist que pueda usar cualquier persona que tenga un juicio. Para esos momentos antes de entrar a un juicio como acusado, ¿Cuáles son los temazos que hay que escuchar? ¡Muchas gracias!".

Sabemos lo que estás pensando: "¿Qué has hecho, Arkano?". Sea lo que sea, ¡esperemos que no te declaren culpable! Y hablando de culpabilidad, quien sí que se declara culpable es Jota Music. Pero ¿de qué se le acusa, Señoría? Pues de poner cada mañana los mejores temazos a sus oyentes. Hoy te toca a ti Arkano, aquí van seis canciones para no perder el juicio.

Si estás en tu sano juicio, te deseamos mucha suerte. ¡Vamos allá!

'Get Lucky', de Daft Punk

'Juramento Eterno de Sal', de Álvaro de Luna

'Indeciso', de Reik, J Balvin & Lalo Ebratt

'Match', de Arkano

'Libertad', de Nil Moliner

'Relax (Take It Easy)', de Mika

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.