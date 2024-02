Lalachus escribe un poema para despedirse de su sección: "Os pido perdón por tener que escuchar tremendos truñones"

Lalachus ya no contará más crímenes chuscos a los oyentes de Cuerpos especiales (sniff-sniff). Nuestra colaboradora ha decidido dejar su sección en el morning de Europa FM para seguir solo como copresentadora de los viernes con Nacho García. ¡Ya no coincidirá con Eva Soriano! ¿Será verdad que había pique entre las dos presentadoras?

Sea como fuere, ninguna quiere terminar mal y lo han dejado claro en esta última sección. "No puede ser, Eva, no puede ser que dos personas chulísimas estén enfrentadas. Deberíamos juntar nuestros pezones, como en Avatar, y tener un enemigo en común que podría ser Nacho García", ha propuesto entre risas para luego añadir: "Quiero enterrar el hacha de guerra porque no puede ser, hoy es mi última sección en Cuerpos especiales porque yo quiero, ya no me quedan más milongueos que traer. Os he engañado pero bien".

"Ya no me quedan más milongueos que traer. Os he engañado pero bien"

Para este último día no ha traído ninguna anécdota ni ningún crimen chusco: "Solo quiero despedirme de este equipo con un pequeño poema como cuando terminabas en un campamento y llorabas".

El poema de Lalachus al equipo de 'Cuerpos especiales'

Hoy es el último día

Que os vengo a contar milongas

Siento que ha llegado el momento de tocarme la mondonga

Más de 80 madrugones

(a lo mejor han sido menos pero yo me lo he flipado)

viendo los legañones

pero os pido perdón por tener que escuchar tremendos truñones

Ahora os pido perdón al equipo de Cuerpos especiales

Pero,, sobre todo, a Alba Cordero

por tener que aguantar cada semana

mi 'attenzione pickpocket' con desespero

(porque es verdad que Alba siempre decía '¿me puedes mandar la sección antes de las doce?', y yo.. '¿De la mañana? ¿de la noche?'. A menos cinco se la mandaba)

Para terminar quiero decirle a Nacho, pero sobre todo a Eva,

que ella es mi maestra, mi faro, mi guía

que siempre serás mi Sonia y yo siempre seré tu Selena

y que dos ositos en la nieve no se puede congelar

y que dos amigas en la nieve no se pueden olvidar

(así que dame un abrazo)

Lalachus seguirá viniendo los viernes a Cuerpos especiales y, si no hay nadie en escaleta, promete volver cuando Carlos Langa, director del programa, la llame.