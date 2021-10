¡Que no pare la fiesta!, la playlist de Jota Music para las noches de fin de semna

Te interesa Más playlists de Jota Music

“Buenos días Cuerpos especiales. Soy Fran de Oviedo. Quería que Jota Music me hiciera una playlist para esos momentos en los que sales de fiesta un sábado por la noche y estás on fire. De repente, te da esa bajona que dices 'me tengo que marchar a casa porque estoy jodido del todo', pero de repente ¡pum!, música a tope y otra vez arriba. Entonces ya enganchas hasta el día siguiente”.

Es el mensaje de voz que ha recibido Jota Music para elaborar su lista musical este jueves 21 de octubre. ¿Y qué tiene esta lista? Una sucesión de temazos para levantar el ánimo y que siga muy arriba durante horas.

¡Dale al play y aduéñate de la pista!.

'I Love It' (I Don't care), de Icona Pop

'Shape Of You', de Ed Sheeran

'Tú me Dejaste de Querer', de C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche

'Pepas', de Farruko

'El Mismo Sol', de Álvaro Soler y Jennifer López

'Crazy In Love' de Beyoncé

¡Ya las tienes! Motívate la noche entera con estos seis canciónes que te pone Jota Music. Oye, ¿a dónde nos vamos de after?.

