La reacción de Villano Antillano a la imitación de Josie en Tu Cara Me Suena: "Mis respetos"

La Villana no deja de soltar temas perfectos para reventar la pista de baile. Uno de los últimos es Reina de la Selva, con Pedro Capó, una canción que te deja el cuerpo bien envenenado. Tan bien se lo están pasando Eva Soriano e Iggy Rubín con su visita como la rapera se lo pasó rodando el videoclip en Puerto Rica.

"La pasamos super bien, fue super orgánico. No fue muy lejos de la capital, esto fue en Piñones.. En realidad fue bien fácil, one shoot. Pedro es un experto y yo soy una experta", recuerda sobre el fiestón que montaron durante el rodaje.

En la canción habla de mujer empoderada, una reina Targaryen. Villana es una fanática de Juego de Tronos y por eso no faltan las referencias. "Siento que perdí como 10 años de mi vida con Juego de Tronos, la veía cuando no habia streaming. Me encanta porque hay muchas villanas icónicas", dice.

Halle Berry en James Bond fue la inspiración que cogió Villana para una de las escenas de este videoclip, donde aparece saliendo del agua seduciendo a la cámara como la actriz en la película. "Es una de mis chicas Bond favoritas, quería montar eso y Pedro Capó puede ser mi James Bond. Yo soy una actriz innata. Preferiría ser chica Bond que hacer la banda sonora. Ese momentazo en la pantalla...", fantasea. "Sería como traicionera, al final lo mato yo", bromea.

El sábado pasado estuvo en el Primavera de Barcelona, el lunes en la sala Shoko de Madrid, este fin de semana repite en el Primavera pero en la capital... No para con los bolos. Le quedan todavía Huelva, Valencia... ¡Y hasta Dinamarca!

"El itinerario está ahí, yo aparezco ahí y me entero el día antes, estoy bien emocionada con lo que está pasando. El show es bien de mariconería de montado. En el Primavera en Barcelona nos fue super bien, la energía increíble y Madrid va a ser igual. Además es el mes del Orgullo. Vengo con coreografía, música nueva...", explica.

En su paso por Barcelona se quedó alucinando con una seguidora que literalmente se sabía todas y cada una de las letras de sus temas. Villana se quedó en shock con esa desconocida chica pelirroja. "Estoy muerta con ella. Hubo un momento que tuve que dejar de mirarla, me estaba gustando un poco. Tengo un DM que tengo que contestar", dice. "En Shoko me di besos con un montón de gente".

Además de su show, en Barcelona se subió al escenario con Sevdaliza, una artista que admira desde hace años. "Fue como manifestar las cosas. Es una artista que admiro muchísimo. Es bien bello tener esa admiración de vuelta", cuenta.

Eva e Iggy le han contado que Josie la imitó en Tu Cara Me Suena. No conocía el formato pero le ha dado al diseñador su merecido reconocimiento. "No es fácil la respiración, o sea que mis respetos", dice. "Gracias por el amor".

Cáscara de Coco es otro de sus temazos más reproducidos y explotados del álbum debut. "Salió acabando el 2022 y se colocó entre uno de los mejores 10 discos de año para Rolling Stone. Para mi fue un sueño y la acogida crítica ha sido increíble. Es lindo ver cuando una le mete con todo y te lo reconocen", asegura.

Mucho se habla sobre una posible colaboración con Tokisha así que hemostenido que preguntarle qué hay de cierto en todo esto. "Las cosas hay que desearlas. La última vez que nos vimos fue en Barcelona y nos llamaron la atención, pero nos importa una mierda", dice, sin decartar que esta unión se haga realidad muy pronto.

¡La Villana es mucha Villana!