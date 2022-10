Rodrigo Cortés revela qué dos libros robó en un Simago: "No volví a robar nunca"

Eva Soriano e Iggy Rubín han despedido esta semana con Rodrigo Cortés. El director y escritor ha visitado a Cuerpos especiales para hablar de cine y literatura a partes iguales. El autor de Verbolario, su último libro, ha explicado cómo es como lector e incluso como espectador. Porque Rodrigo Cortés también ha recomendado una película para ver en Halloweeen.

"Mi favorita es El exorcista pero de las semirecientes, It follows", ha dicho sobre la cinta de 2014. "Es una de esas premisas simplísimas que no deberían funcionar, pero por su sencillez funciona. Entre otras cosas porque es una especie de Carpenter 20 años después, readaptado a los modos de ahora", ha añadido.

Los libros que robó Rodrigo Cortés

A él le va el miedo. De hecho, la vez que se animó a robar un libro (o mejor, dos) se decantó por el terror.

"Una vez robé en un SIMAGO con 12 años. Fueron dos de Stephen King, El resplandor y El umbral de la noche. Lo pasé muy mal. Estaba convencida de estar observado desde todos los puntos posible. Elegí el mejor momento que era el peor, sudaba frío, abultaba más de la cuenta...", ha contado Cortés que tomó una decisión después de esta agonía. "No volvía robar nunca".

Lo que sí ha hecho es no devolver libros prestados. "Yo creo que lo único más estúpido que prestar un libro es devolverlo", ha sentenciado. "Es algo muy parecido a la donación. Cuando prestas un libro o un disco ya sabes lo que estás haciendo".

Rodrigo Cortés dice que ahora no presta libros, directamente los regala. "Pero en lo personal no los doble, ni los subrayo, salvo que sea material de trabajo", ha añadido sobre su perfil como lector.

El libro de los significados de Rodrigo Cortés

Como escritor tiene recién salido del horno el libro Verbolario, el libro de los significados.

Rodrigo Cortés presenta en este libro definiciones alternativas a las palabras que usamos cada día. "Consultar una duda sería contraproducente porque no soy María Moliner, no están todas las palabras. Yo recomendaría abrirlo al azar", dice sobre cómo leer esta especie de diccionario ante el que ha reaccionado la Real Academia Española de la lengua.

"La RAE está contenta. El director me escribió una nota, creo que es cariñosa porque está escrita a mano y no la entiendo", ha confesado entre risas.

Las definiciones de Cortés son fruto de la improvisación. Dice que se le han ido ocurriendo "pensando lo mínimo, en realidad. Se parece mucho al instinto cómico". Improvisa definiciones y las deja en barbecho para decidir luego cuál funciona mejor.

Verbolario es un libro para leer o para jugar. El director propone un juego: abrirlo al azar, leer una definición y que la gente trate de adivinar de qué palabra se trata.