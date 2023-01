Rodrigo Sorogoyen: "As Bestas son claramente dos películas"

El director Rodrigo Sorogoyen acude a la próxima edición de los premios Goya con la película As Bestas, nominada en 17 categorías. De ella ha hablado este jueves con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales , donde ha contando cuándo la escribió, cómo lleva los spoilers y qué parte de la cinta le gusta más.

As Bestas es la película más nominada en los premios Goya 2023. La cinta de Rodrigo Sorogoyen (director y coguionista) acude a la ceremonia con 17 nominaciones.Se atreverá a decirla? ¡Estaremos atentos!

Llega a la gala como una de las mejores películas de 2022 y con el argumento ya conocido por todos. La historia real en la que se basa ha protagonizado noticias en numerosos medios.

"Hay muchos spoilers pero creo y me gusta la sensación de que da un poco igual", ha reconocido el director este jueves en su visita a Cuerpos especiales, y ha añadido: "Creo que se puede disfrutar la película aún sabiendo sus spoilers".

Rodrigo Sorogoyen ha estado en el morning de Europa FM hablando sobre este trabajo que podría decirse son dos pelis en una. "Cuando estábamos escribiéndola nos dimos cuenta de que eran dos", ha contado el coguionista, junto a Isabel Peña, al que en un primer momento les dio cierto vértigo. "Nos pareció un cierto riesgo", ha dicho.

Para Sorogoyen, As Bestas "son claramente dos películas, tanto por el tono como por el punto de vista del protagonista". "Siempre hemos dicho que sin la segunda parte no nos interesa la película. Lo que nos interesa es a partir de la segunda parte pero nos gusta pensar que sin la primera no sería tan potente la segunda", ha añadido.

Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña escribieron la primera versión de As Bestas en 2015. En ese momento no pensaban en actores y no se les pasaba por la cabeza que Denis Ménochet fuese El Francés (Antoine) y repitiese la conversación tensa en la escena del vaso de leche de Malditos bastardos.

"Es verdad que esa escena de Tarantino que todo el mundo recuerda y es verdad que tiene cierto parecido", ha dicho sobre el arranque de As Bestas y su tensa conversación en el bar con Luis Zahera (Xan) y Diego Anido (Lorenzo).

El Bierzo es Galicia en As Bestas

La película de Sorogoyen se desarrolla en una aldea gallega, pero la realidad es que se rodó en El Bierzo. "¿Os dio miedo rodar en Galicia?", le preguntó Eva Soriano al director.

"Típico que ocurre en le cine, en nuestro oficio. La mentira. Buscamos aldeas en Galicia pero no encontrábamos la aldea que reuniese todas las circunstancias necesarias pero la encontramos cruzando la frontera. A pocos metros de Galicia estaba", ha dicho el director, que se ha ido del programa con una insinuación de Eva e Iggy.

¿Y si se acuerda de ellos cuando suba a recoger algún premio en la gala del 11 de febrero? "Esto no sería posible sin mis amigos Eva e Iggy...", le han dado pistas de cómo debería ser la frase.