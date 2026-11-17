FUNDADOR Y CEO DE NVIDIA

🔥 El salseo de Jensen Huang y sus tres amantes, por Jorge Yorya

Jorge Yorya tiene todas las claves de la historia de Jensen Huang, el fundador y CEO de Nvidia que ha renunciado a su puesto por un escándalo de infidelidades y espionaje. La renuncia llegó tras conocerse que engañaba a su mujer con una, dos y hasta tres amantes. Lo más surrealista es que tuvo que, cuando saltó el primer caso, tuvo que entonar el mea culpa y mandar un mail a la empresa. Entérate de la historia completa y no descartes nuevos capítulos.