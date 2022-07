Samurai: "Me encanta meter mano en las producciones"

Samurai visita Cuerpos especiales siendo una de las artistas que más arregladas se han presentado al estudio. Y encima, ni siquiera ha sido premeditado: "He tenido que levantarme a las seis de la mañana, porque no he dormido en casa, y he cogido lo primero que he pillado, literalmente. Y me he maquillado en el uber que tengo vídeo que lo demuestra".

La artista viene a presentarnos su nuevo single, Tóxico, en el que utiliza samplers de la serie Lost. Además, Samurai tiene un importante papel en la producción de sus temas: "No me veo capaz de hacer ninguna producción yo sola, pero me encanta meter mano en las producciones".

Samurai se hizo conocida durante el confinamiento, donde se viralizó su tema Tirando Balas. "Fue todo bastante orgánico. De repente me empezó a escribir más gente y ya empezó todo", explica la artista. Sobre el videoclip del tema, en el que aparece destrozando una habitación, nos cuenta que tuvieron que parar la grabación: "El cámara se estaba tambaleando y dijeron 'corten, corten'. Y le había saltado un trozo de una taza y estaba sangrando, aunque el pobre decía que estaba bien".

Cambiando de tema, Iggy le pregunta por su mascota, que por supuesto se llama Samurai, y de ahí nos cuenta su pasión por los animales y cuando adoptó a un suricato. "Estaba en una tienda sin permiso y yo lo adopté en casa un tiempo y comía comida de gato hasta que encontramos un sitio para que viviese en la naturaleza".