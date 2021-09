Sandra Sánchez: "Le dije a Pedro Sánchez que hablase con su amigo Macron para que el karate esté en París 2024"

Tenemos en Cuerpos especiales a la atleta Sandra Sánchez, la karateca que ha hecho historia al ganar la primera medalla de oro de kárate en unos Juegos Olímpicos.

El karate debutó como deporte olímpico en los JJOO de Tokio pero en los próximos que se celebrarán en París en 2024 no estarán presentes. Le preguntamos a Sandra si cree que su disciplina volverá a ser olímpica: "Pues espero que sí, ¿pero sabes qué pasa? Que al final no es una cosa deportiva, porque el deporte en sí cumple con todos los requisitos para estar dentro de unos Juegos Olímpicos. Es una cosa más de decisión de despacho, de los que se juntan ahí. Pero espero que la puesta en escena en Tokio remueva conciencias y volvamos a ser deporte olímpico".

Aunque confiesa que sí que es verdad que siempre hay una confrontación entre lo tradicional y lo deportivo en cuanto a las artes marciales, la visibilidad que ofrece unos Juegos Olímpicos beneficia al deporte enormemente: "Hace que mucha gente que no lo ha visto lo conozca y se acerque al dojo y quiera practicar karate. Y luego cada maestro es responsable de transmitir esos valores".

Las bolas de dragón, sus amuletos

Una de las curiosidades que se supo durante su estancia en Tokio, es que Sandra llevaba en su mochila las bolas de dragón del conocidísimo anime Dragon Ball: "Tampoco soy super mega friki pero es con lo que yo he crecido, viendo eso con mi hermano. Esas peleas son parte de mi infancia y por eso llevo las bolas de dragón en mi mochila".

Iggy ha querido saber si ella y su hermano se pegaban tras ver las peleas del famoso anime: "Sí, nos pegábamos. Y nos pegábamos fuerte. Había una ley no escrita que cuando uno de los dos lloraba se paraba y veíamos si estábamos bien", ha bromeado, y añade: "Mi hermano siempre presume diciendo 'que sepáis que hace karate gracias a mí"

Su petición a Pedro Sánchez

Cuando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Sandra por su oro en Tokio, ella aprovechó para lanzarle una petición: : "Haga lo que pueda para que el kárate siga en París 2024".

¿Le ha contestado Sánchez a su petición? "En ese momento vino a hablar conmigo y me dijo que cómo creía que era la mejor manera de enfocar la situación y yo le dije que hablara con su amigo Macron y me dijo que lo iba a intentar y espero que por lo menos me haga saber si lo ha intentado".