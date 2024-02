Santos Solano advierte que tener siempre pensamientos positivos no es real (y puede ser un problema)

"No es la realidad la que nos provoca sentirnos de una determinada manera, sino cómo interpretamos esa realidad es lo que nos hace sentirnos de una determinada manera y, por tanto, actuar de una manera o de otra".

Con esta frase ha dado paso a su sección de Cuerpos especiales nuestro psicólogo Santos Solano, que este martes ha venido al morning de Europa FM para hablar de pensamientos y de cómo gestionarlos. La cuestión es que no se pueden eliminar, se pueden cambiar pero no quitar de nuestra mente.

El experto en salud mental ha sido didáctico con su explicación ha traducido los pensamientos en colores: amarillo (ansiedad), rojo (ira, enfado), rosa (alegría), azul (tristeza)... Así, según nuestro estado anímico en ese momento, interpretamos los hechos de una manera o de otra, con un color o con otro.

"Nunca hay un único color, aunque sí hay una tendencia a sentirnos más identificados con un color que con otro", ha asegurado Santos Solano. "Sí hay una cosa que se suele asociar a más malestar psicológico que es la fusión cognitiva, interpreto la realidad de una manera literal a través de cómo yo pienso".

"Lo que solemos entrenar es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ver una misma situación desde distintos puntos de vista, aunque uno te salta intuitivo y los otros los tengas que trabajar", ha explicado sobre el proceso de interpretar la realidad. "No es solo la capacidad de ver una situación desde el punto de vista adaptativo, sino tener capacidad de decir 'me estoy sintiendo triste, enfadado, tengo ansiedad... y podría tener otra emoción".

La cuestión es saber que una situación que te frustra se puede ver desde un punto de vista más adaptivo. "Ayuda", ha dicho Santos Solano, que ha advertido que no siempre hay que ver el vaso medio lleno. "Hay que tener cuidado porque la alegría no siempre es la emoción más adaptativa", ha añadido. "No se trata de ver todo desde el punto de vita positivo. Eso no es real. Tener todo el rato alegría también es un problema psicológico".

No es cuestión de verlo todo desde el lado positivo, sino verlo desde el punto de vista adaptativo y eso muchas veces implica sentirte un poquito mal.