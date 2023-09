Santos Solano: "La excesiva implicación laboral ocasiona problemas de salud a muchas personas"

Una cosa es ser un trabajador responsable y otra es llegar a un punto de implicación que afecte a nuestra salud y a nuestra vida personal.

De eso ha hablado este martes Santos Solano en Cuerpos especiales, ya que cada vez hay más personas que van a consulta por los problemas que desencadena la excesiva implicación laboral.

"Les provoca problemas de salud como agotamiento, ansiedad, comer de forma compulsiva... pero también problemas en su vida familiar porque suele provocar que no dedique el tiempo suficiente a pareja, hijos u ocio", ha explicado a Eva Soriano e Iggy Rubín en su sección del programa. "Incluso en el trabajo puede haber un ambiente hostil por no saber delegar, no gestionar bien el tiempo..."

La implicación excesiva afecta al entorno laboral

Implicarse está bien, el problema es sobreimplicarse. "Pero que quede claro que vamos a hablar de gente que en sí no tiene un problema económicos grave", ha advertido antes de continuar con la sección.

Las consecuencias de la implicación excesiva son evidentes en el ámbito laboral

Excesiva necesidad de control

Dificultad para delegar

Mucho miedo a la sensación de fracaso

Alto nivel de critica a los errores propios y ajenos

El trabajo se acaba convirtiendo en la principal fuente de autoestima y reconocimiento personal

"Se confunden la excesiva implicación con ser un buen trabajador", ha advertido el psicólogo para el que este exceso también puede generar "problemas de despistes, bajo nivel de atención y también de memoria".

La clave está en poner límites

La solución a estos problemas se llama "poner límites". "La clave es encontrar el equilibro entre la vida laboral, la vida personal y el ocio", ha apuntado Santos Solano aclarando que "se puede estar implicado y no alcanzar estos niveles no saludables".

"Trabajar de forma excesiva no equivale a ser más responsable, tomar el trabajo más en serio o ser mejor profesional. Encontrar el equilibrio en todas las áreas de la vida es fundamental para el bienestar", ha dicho invitando a la reflexión a los oyentes de Cuerpos especiales.

¿Cuánto tiempo dedico a lo largo del día a mi trabajo, a mí mismo y a mi entorno? Si hay equilibro, vamos por el buen camino.