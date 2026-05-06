Shinova presenta 'La Tormenta Perfecta': "Haremos una gira con cuerda pero no vamos a bajar intensidad"

Shinova está casi de estreno. El viernes 8 de mayo llega La Tormenta Perfecta y la banda ha querido pasarse por Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su nuevo trabajo.

La banda ha venido coja —casi literalmente hablando—. Dani no ha podido sumarse a Gabi, Erlantz y Joshua porque se recupera de una lesión. "Ligamento cruzado y menisco", han contado sus compañeros al empezar la entrevista sobre la lesión del músico, que se enganchó con una raíz y tuvo una aparatosa caída cuando caminaba por el bosque.

Actualizado el parte médico de su compañero y con El día que murieron las canciones sonando, Eva y Nacho han entrado de lleno en la letra de la canción y más en concreto en la frase Será que las personas vienen y van. "Ahora que ellos lo están petando, ¿vienen más las personas?".

"Eso sucede sin duda, cuando las cosas van bien viene gente de todos lados y cuando no van tan bien hay más espacios libres", ha reconocido para luego aclarar que las colaboraciones que les ofrecen "son desde el cariño y exclusivamente pensando en lo artístico".

El título de la canción también ha dado mucho juego porque... ¿qué sería de Shinova si no hubiese música? ¿Si no hubiese canciones?

El silencio ha seguido a la pregunta y le ha seguido un buah de Gabriel, completado por una reflexión de Joshua: "Sería un drama tan grande para la vida en general que yo creo que es acabaría todo".

Cuatro canciones relacionadas entre sí

El día que murieron las canciones sonando es el capítulo 3 de La Tormenta Perfecta, del que solo queda pendiente por escuchar Tiempo.

"Este EP es una movida", ha contado Erlantz. "Es conceptual, son cuatro canciones entrelazadas con melodías que se repiten, que se van desarrollando... entre ellas. Van enlazadas, incluso la última se enlaza con la primera... Es una movida", ha seguido para reconocer que hacer este trabajo ha sido un reto.

"Son cuatro canciones entrelazadas con melodías que se repiten"

Normalmente sacas una canción, luego otra y otra... y luego ya ves si tiene coherencia. "Aquí ya desde el proceso compositivo de todas teníamos algunos patrones que queríamos repetir, otros que queríamos evitar...", ha añadido para contar que fue un proceso bastante guapo. "Era un concepto medio de banda sonora".

A esto se unen los videoclips, que cuentan una historia con dos actores como protagonistas. "Nosotros nos hemos quitado del foco y la importancia está en la pareja de los videoclips. Nosotros ponemos la banda sonora", ha añadido Gabi.

La gira diferente de Shinova

La Tormenta Perfecta viene de la mano de una gira diferente. Por primera vez en 12 años Shinova no tendrá parada en ningún gran festival.

"Nos apetecía hacer algo especial y salir del circuito", ha reconocido Gabi sobre el tour. "Queríamos un marco parecido al teatro, de hecho casi todo son teatros. Vamos con cuerdas, eso no quiere decir que bajemos intensidad. Es rock con cuerdas", ha añadido el vocalista para luego añadir: "Va a ser potente y también muy especial porque además los teatros que se han elegido son preciosos, creo que va a ser muy especial".

La gira llega después de arrasar en el Movistar Arena de Madrid con el final de El Presente Tour, un concierto que recuerdan como increíble y en el que aprendieron muchas cosas.

En la arena madrileña hubo artistas invitados y Gabriel no descarta que en su nueva gira haya también colaboraciones. "Supongo que las habrá", ha dicho para sorpresa de sus compañeros. "Con mucha gente que vende entradas", ha dicho antes de que Joshua hiciese un nuevo matiz de los próximos conciertos de Shinova.

"Este formato no sabemos cuándo se va a volver a repetir, nosotros haciendo rock con cuerdas añadidas. Es una oportunidad para la gente que quiera vernos en este formato, que venga. No sabemos si se va a repetir", ha dicho antes de despedirse jugando a la nueva propuesta de Eva y Nacho.