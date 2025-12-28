Shinova cierra un círculo en Madrid con su primer concierto en el Movistar Arena

Una larga lista de fecha ha aparecido en la pantalla del Movistar Arena de Madrid hasta llegar a la última: el concierto de fin de gira de Shinova, que ha cerrado El Presente Tour este sábado 27 de diciembre con el mayor show de su carrera, del que Europa FM ha sido radio oficial.

Mientras ha empezado a sonar la primera canción, Lobos, han ido subiendo al escenario sus cinco integrantes: Gabriel de la Rosa (voz), Daniel del Valle (guitarra y teclados), Erlantz Prieto (guitarra), Josh Frou (batería) y Javier Martín (bajo).

"Aquí termina una gira larga de casi dos años", han dicho a lo largo del espectáculo. "Hemos cruzado todas las carreteras, todos los cielos y casi todos los mares. Ahora llegamos aquí. Simplemente, es una parada más en el camino", han añadido, restando misticismo al último show de su gira. "Ahora que por fin hemos marcado la X en el mapa, nos hemos dado cuenta de que solo es una más. Hay un inicio, hay un fin, y lo del medio es nuestro".

"Ahora vemos, más que nunca, que esto es nuestro"

Con los brazos en alto del público, que ha colgado el cartel de sold out, Gabriel de la Rosa ha ondeado con orgullo una bandera roja con un lobo negro. Un símbolo de Shinova y de los conflictos humanos que protagonizan sus canciones. Así, tras la primera actuación, los asistentes han empezado a saltar de euforia al ritmo de Gloria.

Y, pensando en la inmortalidad de la memoria, la banda ha tocado El álbum: "Si nada es para siempre / Si nunca es suficiente / Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes / Dime, ¿por qué aún intento? / Salvar cada fragmento / De cada negativo en el que duerme tu recuerdo". Sin duda, ninguna persona en el Movistar Arena olvidará que fue testigo del mayor concierto de Shinova... hasta la fecha.

Tras Niña kamikaze, un tema pop rock con tintes de metal, la banda ha presentado el show: "Somos Shinova. Venimos de Vizcaya. Esto que tenemos hoy es el sueño que teníamos desde que éramos niños. Esperamos que disfrutéis, nosotros desde luego lo haremos", han dicho como agradecimiento. Al final de Para cambiar el mundo, el grupo se ha dirigido al público: "Solo hace falta una razón para cambiar el mundo... Sois vosotros".

Seis invitados y mucha euforia

Shinova prometía una larga lista de sorpresas, y ha cumplido con su palabra. El primer invitado de la noche ha sido Gisme, vocalista del grupo Ultraligera, con el que han interpretado No cambiaría nada y Europa. Y, tras la pirotecnia de Alas, ha llegado el segundo invitado: Manuel Colmenero, que ha subido al escenario con su ukelele para tocar Ídolos (Los mejores momentos están por llegar). "Es uno de los mejores productores de toda nuestra historia musical", ha dicho Gabriel de la Rosa.

La tercera sorpresa ha empezado acto después, cuando han empezado a sonar los primeros acordes de So payaso, de Extremoduro. Shinova no ha querido dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a Robe Iniestatras su muerte, el pasado 10 de diciembre.

Sin dar descanso al público, el grupo ha subido al escenario a dos invitadas en una: Rozalén y su inseparable compañera Beatriz Romero. Antes de empezar su descanso temporal de la música en enero, la cantante ha querido acompañar a Shinova en un momento tan especial para el grupo con dos canciones: Volver y Vuelves. "Tenemos la suerte en esta noche maravillosa, para el recuerdo, de contar con la mejor gente posible", ha comentado Gabriel de la Rosa.

La fiesta y el confeti han seguido con Mirlo blanco, Berlín y Cartas de navegación. Después ha llegado Los días que vendrá, una canción que "narra la vida en tres minutos" y para la que Shinova ha querido contar con la potente voz de Nina de Juan, vocalista del grupo Morgan. También han interpretado juntos una preciosa versión de Sargento de Hierro.

"Hace poco anunciamos una canción que cerraba un ciclo para abrir otro", ha dicho el vocalista para presentar la siguiente actuación. "El tiempo no es lineal, sino circular. Al final, le quitamos todo y estamos condenados a repetirlo hasta que no se solucionen nuestras movidas". Esa canción es Todo gira y vuelve, que no ha empezado a sonar hasta que se ha resuelto un pequeño incidente en el público que se ha quedado en una "falsa alarma", tal y como ha informado Gabriel de la Rosa.

Más pirotecnia y Si no es contigo han dejado paso al momento más íntimo del concierto, durante el cual toda la banda se ha colocado en el centro de la pasarela. "Queríamos, en este espacio tan grande e intimidante, queríamos tener un hueco para mostrar cómo nacen las canciones. Llevar nuestro pequeño local a este recinto", han comentado. Desde ahí, Shinova se ha fundido con el público en Ovnis y estrellas y Palabras.

A continuación, las tres voces de Tanxugueiras han inundado el Movistar Arena al ritmo de Movimiento y de una bandera gallega ondeando entre la pista.

El último invitado ha sido Shuarma, el cantante del grupo Elefantes que ha interpretado con Shinova dos temas: Qué casualidad y Al olvido. Canciones donde han brillado con intensidad las pulseras LED de todos los asistentes al concierto.

Y, como premonición del futuro cercano, ha empezado a sonar Antes de que todo acabe mientras caían globos del techo. "Hay una canción muy oscura que nació en una época de mierda", ha comentado el vocalista sobre el siguiente tema. "Resulta que, una vez que se hizo pública, vosotros le disteis la vuelta para que se convirtiera en una de las canciones más luminosas de nuestra vida". Esa es La sonrisa intacta.

Al final, Shinova ha cerrado el show con la otra composición más popular de su repertorio: Te debo una canción. "Muchísimas gracias. Volveremos pronto. Esto es para siempre", han dicho antes de que apareciera en pantalla una dedicatoria del concierto a Andrés Martín, 'Tara', el 'alma del Sonorama Ribera' que murió en el verano de 2024.

Para cerrar definitivamente el círculo de su gira antes de empezar una nueva etapa, Shinova se ha reunido con todos los invitados en la pasarela para celebrar el 37 cumpleaños de Josh Frou. Una fiesta en directo, con el público bien cerca y con la cercanía que caracteriza al grupo que seguirá dando la nota en el futuro.