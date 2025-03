Las triquiñuelas de Nia para conocer a Marc Anthony: "Intenté colarme en un restaurante donde sabía que iba a cenar"

Tercera vez que Nia visita Cuerpos especiales y esta vez la cantante lo hace como flamante ganadora de la Gaviota de Plata como mejor intérprete en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025.

No es la primera vez que se encuentra con Eva Soriano tras esta victoria, ya que las dos protagonizaron hace unos días una pequeña polémica en torno al significado del trofeo, que tiene forma de gaviota con "alas de cuchillas y cabeza de tenedor". Una vez resuelta, a ninguna se les va a olvidar cuál es el significado de esa extraña cabeza, que en realidad es una lira, un icono heredado del primer premio que se entregaba en la Quinta Vergara, la Lira de Oro. El Festival no es ninguna broma. Al público le llaman "el monstruo" porque se hartan de abuchear o aplaudir según les guste o no.

El pasado San Valentín, un montón de parejas se regalaron cenas, bombones y flores, pero Nia y St. Pedro regalaron una maravillosa colaboración en el tema Como Dolía. "Él tiene un proyecto súper parecido al mío, de repente hace música tropical, salsa, boleros y esas cositas que me gustan a mí, que hago yo. Dijimos vamos a juntarnos. Siendo canarios y teniendo un proyecto súper parecido, tenemos que sentarnos a hablar de él", cuenta Nia.

El tema se publicó justo cuando la cantante ya había hecho el petate para irse a Viña del Mar, donde Nia tuvo la fortuna de ver a Marc Anthony en directo. Lo que no pudo fue charlar con él en privado, algo que la artista canaria lleva mucho tiempo buscando.

Es una grandísima admiradora, y le ha escrito "en incontables ocasiones" por Instagram. "Solo para hablar con él...Yo le escribo como si me contestase. Canceló un concierto por dolor de espalda y le escribí que esperaba que se mejorase", recuerda la canaria. Eva Soriano ha querido convertirse su aliada mandándole un audio a través de su cuenta personal, pero no es la primera que se ofrece a echarle un cable a Nia. "Yo ya he mandado a mucha gente... En todas las entrevistas que he hecho lo he dicho, le han etiquetado,.. Y nada. Él sabe, pero no me quiere contestar", asegura antes de comentar que tiene 13 millones de seguidores.

Hace poco estuvo en España y Nia quiso colarse a comer para poder forzar un "encuentro fortuito" con él: "Vino hace poco, intenté colarme en un restaurante donde sabía que iba a cenar. No iba a ir a su cuello, iba a pasar desprevenida a decirle 'oye mira, soy Nia, hago salsa...". "Tienes que parar", le insiste Eva, que ha terminado enviado una nota de voz al artista por redes. Con un tono entre pasivo agresivo y amable, le ha pedido al cantante que se digne a contestar a Nia. ¿Se cumplirán sus deseos?

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.