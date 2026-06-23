Ultraligera: "Cuando te haces conocido hay pirañas que intentan aprovecharse de tu éxito"

Ultraligera está de regreso en Cuerpos especiales. La banda madrileña ha visitado a Eva Soriano y Nacho García para presentar su nueva canción, Alguna película, adelanto del que será su segundo disco.

"Va de varias cosas", han contado cuando los presentadores han preguntado en modo broma sobre la conexión del tema (Hoy he vuelto a levantar | Sudando) y la ola de calor. "Siempre es una pregunta compleja", han seguido. "Uno hace una canción y luego tratan de sacarle significado... Diría que es esa sensación de fondo de que a veces nuestras vida no la estamos escribiendo nosotros mismos. Te dejas llevar y, como no estés al loro de llevar las cosas con tu criterio, parece que el guion lo ha escrito otro”.

"A veces te dejas llevar y, como no estés al loro de llevar las cosas con tu criterio, parece que el guion lo ha escrito otro”

No es lo que está viviendo Ultraligera hoy, pero sí les ha pasado. "Ahora no tenemos esa sensación porque por fin hemos pillado las riendas de lo que nos apetecía hacer pero sí fue una sensación muy habitual durante muchos años", han contado sobre ese momento en que vas como un autómata y piensas "¿pero esto quién lo ha elegido? ¿quién está en el atasco? ¿Yo u otro?. "Era un poco esa sensación. Y luego también [la canción va haciendo] un repaso de diferentes situaciones en las que el miedo te lleva a hacer cosas que no harías tú si estuvieras en tus cabales", han añadido.

Ultraligera ha pasado por aguas turbulentas pero han sido capaces de salir. "Cuando te haces conocido hay pirañas que intentan aprovecharse de tu éxito y de tu dinero y hemos pasado un poco por ese momento pero estamos bastante estabilizados. Ahora parece que llevamos el timón nosotros, pero sí han intentado darle el vuelco al barco. No lo han conseguido", han apuntado Gisme, Coque, Santi y Martín.

"Ahora parece que llevamos el timón nosotros, pero han intentado darle el vuelco al barco"

Hay quien ha intentado subirse a la ola de Ultraligera proponiendo a la banda negocios, comidas... "Nos han propuesto comisionar", ha exagerado Gisme. "Lo decía un poco de coña por quitarle un poco de peso", ha contado sobre lo vivido por la banda, a la que han hecho propuestas como poner el logo de una energética en sus conciertos.

"Al final lo primero que quiere cualquier empresa es limpiar un poco su imagen y a veces asociarte con una banda de rock que genera buen rollo considera la peña de marketing que puede ser honesto", han explicado. "Pero son propuestas que ni entran al local".

China y su disco 'Lapsus'

El videoclip de Otra película incluye imágenes de la banda en China, un país protagonista de su próximo disco Lapsus.

"China es el eje vertebrador de disco porque después de toda esta etapa un poco dura, extraña, de toda la primera gira y de todo lo que había pasado, decidimos ir a conocer otra cultura, a conocer China", han contado durante la entrevista. "Nos fuimos a dejar de interactuar a través de la adrenalina, la urgencia, la prueba de sonido, de los conciertos y de todo lo que conlleva".

"Nos fuimos a China para dejar de interactuar a través de la adrenalina y la urgencia de los directos"

Allí vivieron la música de otra manera. "A través del folclore, de garitos en Shangai... Nos sentó muy bien porque nosotros somos muy amigos y la amistad requiere de unos cuidados y estar todo el día expuestos como lo hemos estado puede llegar a desgastar y allí pillamos mucha energía para terminar el disco", han añadido.

Lapsus, el segundo disco de Ultraligera, no tiene todavía fecha. "No somos una banda poco organizada y no podemos decir. La realidad es que el disco no aún terminado, faltan algunos detalles, algunas voces… Y como no tenemos a nadie que nos diga cuándo sacarlo, puede ser después de verano, en octubre, noviembre o en enero... es que no sabemos”, han contado sobre el álbum del que sí pueden dar algunas claves.

"Este disco conlleva más esfuerzo pero con menos incertidumbre que es lo que más te cansa"

"Este disco conlleva más esfuerzo pero con menos incertidumbre que es lo que más te cansa", han contado sobre su segundo trabajo. "Con Pelo de foca era un disparo al aire e ir acotando un poco para ver qué podíamos hacer para que tuviera una coherencia y al final salió eso pero esto está más pensado, más sentido... Ya sabemos qué canciones nos divierten en directo, qué canciones nos funcionan... El sonido lo tenemos más claro", han explicado sobre esta nueva etapa en la que se muestran más seguros a pesar de haber aportado por el riesgo.

Los cuatro lo tuvieron claro: "El planteamiento fue ¿qué preferimos ser una banda que vaya a por récords de llenar o hacer lo que nos mola y si caen un par de Rivieras dabuti? Cuando todos nos pusimos de acuerdo en que con hacer un par de salas en Madrid iba a estar guay siempre que tocáramos lo que nos apetecía fuimos a saco a buscar el sonido que siempre nos había gustado y fue una alegría ver qué ha funcionado muy bien entre la gente".

Al final el público es el que le ha dado la seguridad respondiendo muy bien a los cuatro adelantos del disco, como habían hecho con el anterior trabajo que les llevó a llenar cinco veces la Sala La Riviera de Madrid. Ultraligera habló de los shows en su anterior visita de Cuerpos especiales y contó con Eva Soriano entre el público de una de las citas. La presentadora lo dio todo en el concierto.

“Yo recuerdo que estabas bailando de tal manera que generaron un círculo de seguridad en torno a ti y a tu amiga”, ha contado al principio de la entrevista destapando a la presentadora. "La vi de refilón, porque ya sabes que las luces van iluminando diferentes realidad, y de pronto ella estaba muy a saco, dando vueltas con una amiga y dije, mira han conseguido crear su propio hueco VIP”. Su propia casita.