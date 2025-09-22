Ultraligera: "La reventa es un problema y consideramos que sacando más fechas nadie se quedaría fuera"

Ultraligera se ha estrenado este lunes en el estudio de Cuerpos especiales. La banda madrileña está arrasando con su primer disco, Pelo de foca, y arrasa también sobre los escenarios. La semana pasada anunció nada menos que la fecha de su quinta Riviera tras hacer SOLD OUT en los otros cuatro conciertos anunciados en la mítica sala.

Del 9 al 21 de octubre tendrán su residencia particular en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto de Madrid. "Ha sido una sensación peculiar. Ya nos parecía optimista hacer una Riviera en nuestra primera gira y que se vendiera en una hora. Fue una locura", ha reflexionado la banda sobre cómo ha sido colgar el cartel de ENTRADAS AGOTADAS para estos conciertos. " La sensación era muy rara cada vez que sacábamos una más y se llenaba a las dos horas".

"Ya no sabíamos muy bien cómo expresar la alegría, se nos acababan los recursos y el agradecimiento a la gente. Es una sensación de vértigo", han seguido los integrantes del grupo para después contar qué les motivó a sacar tantas fechas seguidas.

"Nos toca los cojones que la gente se lucre por nuestro trabajo"

"Nos estaban llegando mensajes de gente que se estaba gastando un dineral en la reventa de entradas", han contado a Eva Soriano y Nacho García. "Pagando tres o cuatro veces más de su precio real, muchísima cola en las páginas de reventa y nos toca los cojones que la gente se lucre con nuestro trabajo".

La reflexión de Ultraligera a este respecto fue rápida: "La reventa es un problema y sacando más fechas consideramos que nadie se quedaría fuera".

El éxito inesperado de 'Matanza en el Hotel'

La banda formada en 2021 saltó a la fama con Mierda de fiesta, una canción en la que definen muy bien qué es lo que consideran una fiesta bajonera.

"Cuando aparece el típico que coge la guitarrica y monopoliza la atención. Lo de la guitarra es imperdonable", han dicho de forma unánime. "Y más que tocar, el problema es el repertorio", han añadido. Porque una cosa es tocar estando "comprometido para que todos lo pasen bien" y la otra "para demostrar que te has aprendido la última de Leiva".

Gisme, Coque, Santi y Martín son amantes de la fiesta aunque ahora todo es diferente. "Ahora nuestras fiestas son los conciertos y la post en el camerino. Nos hemos vuelto un poco menos sociales en ese sentido", han reconocido. "Nos lo montamos nosotros cuatro y unos cuantos colegas. Ya no vamos a tantas fiestas. Nuestro curro es nuestra fiesta".

Aunque si hablamos de éxito, hay que hablar de Matanza en el hotel, una canción que ha roto con todas las expectativas. "Ha sido una sorpresa que haya sido la canción con más escuchas que hemos sacado hasta ahora", han reconocido. "En los 50 más virales de España. Una canción llena de guitarras eléctricas distorsionadas que de pronto se haya colado ahí... Estamos un poco flipando".

"Matanza en el hotel' estuvo a punto de no entrar en el disco"

"Sobre todo porque la temática es muy dura. Hace una analogía de lo que sería una relación que se está yendo al garete, una especie de tiroteo en el lobby de un hotel con una especie de personajes muy extraños", han contado sobre la canción que "estuvo a punto de no entrar en el disco". "Fue una gran mirada de Óscar Clavel, que es un gran amigo. Es de las más divertidas en tocar en directo".