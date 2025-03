Valeria Castro presenta 'El cuerpo después de todo': "Componiendo te quitas un poco la ansiedad"

Valeria Castro ha vuelto a Cuerpos especialespara presentar su segundo disco, El cuerpo después de todo, que llega este viernes 14 de marzo con temazos como Tiene que ser fácil.

El título de la canción no comulga con lo que ha vivido la cantante al escribir este trabajo. "Es complicadísimo sacar un segundo álbum. De repente todo el mundo tiene unas expectativas... Pero estoy superorgullosa, espero que todo el mundo lo disfrute y le guste", ha contado a Nacho García y Lalachus durante la entrevista sobre este trabajo en el que habla del amor, desamor, la soledad, la tristeza, la duda... Es algo así como Inside Out.

"Yo vi la peli y dije: Mi disco", ha bromeado la cantante, que ha compuesto este trabajo tirando de ansiedad: "Componiendo te quitas un poco la ansiedad. Saca tus conclusiones de cómo estoy... Es bonito que te la puedas quitar del pecho y que se quede ahí para que la gente lo vea y diga 'guau, está hablando de esto' y se sienta un poco más comprendida".

El disco incluye el tema La soledad, del que una usuaria en YouTube ha dicho que es "una curita" para su alma. "Para mí es el mayor de los orgullos que a la gente le suponga algo lo que a mí me ha supuesto tanto", ha confesado la cantante, que cuenta con Sara Carbonero, Macarena García y Bárbara Lennie como protagonista. "Pensé que me iban a decir que no todas y me dijeron que sí", ha seguido Valeria Castro, que no pudo contar con todo el casting que quería por un problema de agendas. "Ya saldaremos la deuda".

Una colaboración con Silvia Pérez Cruz

Debe ser es otra de las canciones del disco, en la que colabora con Silvia Pérez Cruz y que supone un sueño cumplido para Valeria Castro. "Pensaba que se me iba a descolocar la mandíbula de sonreír de lo feliz que estaba. Silvia es mi artista favorita del mundo y le mandé el mensaje con el mayor de los miedos y me dijo que sí. Además me dijo que sí cuando estaba en Notre Dame en París y fue superexótico", ha explicado aún emocionada.

"En el momento en que no cantaba era mi momento favorito, voy a escuchar a Silvia Pérez Cruz a un metro de distancia"

La grabación del tema fue mágica. "Hicimos una cosa muy bonita que fue grabar en directo las dos mirándonos. Fue como da igual que esto quede mal, lo importante es que se note la interpretación y la conexión de ambas. En el momento en que no cantaba era mi momento favorito, voy a escuchar a Silvia Pérez Cruz a un metro de distancia", ha añadido sobre este momento que se muestra en el videoclip de la canción.

El disco de Valeria Castro llega con una gira mundial que acaba en enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. "Me ilusiona mucho, serán recintos más pequeños en Europa pero estoy muy feliz de abrirme a otros países", ha apuntado la cantante que tiene muchas ganas de tocar en Países Bajos por que su hermana gemela vive allí. "Será como vine a verte por fin".

"Estamos preparando una gira que la gente pueda vivir esa hora y media de concierto con muchas ganas. Pasa mucho en mis conciertos que la gente llora así que traigan pañuelos de papel...", ha contado sobre sus conciertos, que llena de emoción a sus seguidores.

Valeria Castro también ha contado en la entrevista que le cuesta decir no porque "tiene el miedo este de igual se olvidan de mí" pero tratando de gestionarlo: "Este disco también tiene un poco de esto, de que a veces no vas a poder aguantar, que el cuerpo puede somatizar y te va decir que pares si tú no lo haces".