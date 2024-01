Valeria Ros presenta su show 'Fucking Diva': "Muestro cómo es vivir con famosos siendo la misma pringada de siempre"

Valeria Ros es la primera excolaboradora del programa que se lleva el pasaporte de Cuerpos especiales por sus reiteradas visitas. Lo próximo será taquilla, privilegio de los más VIP.

Tiene nuevo show de stand up, Fucking Diva, y esta es la primera vez que lo lleva directamente a los escenarios, sin probar el texto. Es arriesgado, pero a Valeria nada se le resiste. "Me he visto como en una oposición, estudiando lo que he escrito. Ya hice el primer ensayo y me fue bien. Es una hora y cuarto de texto nuevo e imágenes", recuerda. La trama principal se basa en explicar al público qué supone ser una persona "poco conocida" cuando eres "una persona de a pie de toda la vida". "Muestro cómo es el bussines, vivir en el mundo de los famosos siendo la misma pringada de siempre", explica.

"Hay salseo, mucho salseo, y solo lo vas a saber si vienes. No solo de folleteo, que sí hay algún DM, pero son temas de la industria, del making off, de lo que hay detrás de las cámaras", dice la humorista, que por si fuera poco es madre soltera. Su hija Federica tiene tres años ya y si tiene que parar el show para cantarle una canción, lo hará.

Alcañiz, Barcelona, Madrid, Bilbao, Cartagena o Zaragoza son algunas de las primeras paradas de Fucking Diva.

Además, ojo porque Valeria Ros fue la presentadora de las preuvas de Neox, quitándole el puesto a la mismísima Eva Soriano, que las dio el año pasado. Han decidido no enfrentarse porque las han rivalizado en muchos castings, así que ahora solo queda buen rollo y compartir el puesto de cómicas van buen rolleras del país.

