Vanesa Martín: "Le he dicho a Adriana Ugarte que se venga a cantar al WiZink, va a haber sorpresas"

Vanesa Martín lo sigue petando la gira Placeres y Pecados. En Galicia hizo el récord de asistencia con 30.000 personas entre el público. Un verano entero recorriendo España antes de hacer las maletas partir al otro lado del charco.

No ha tenido ni vacaciones ni descanso. "El mes de agosto ha sido frenético pero ya tengo fecha de descanso. Será Navidad. Ahora me quedan el WiZink, el Palau, Albacete, Valencia, Salamanca... Y luego ya nos vamos a Latinoamérica", cuenta la artista, que aterriza en Madrid el próximo 16 de septiembre. Miami, Orlando o Nueva York son también algunas de sus paradas en Estados Unidos.

Vive cada concierto como si fuera el último pero para este WiZink tan especial hay sorpresas. "Hemos cambiado cositas técnicas, de repertorio...", dice antes de recordar ese momentazo en el que Adriana Ugarte, que estaba de público, se subió a cantar con ella en el show de Bilbao.

"Cuando vienen invitados especiales les digo que se pongan los in-ears para que escuchen bien. Quise saludarla por el videoclip De Tus Ojos y me dice 'yo no quiero cantar' y fue como... 'yo no te lo he dicho, así que sí que quieres cantar'. Cantó y ahora le he dicho que se venga al WiZink con su micro y todo, lo estamos hablando", nos cuenta en rigurosa exclusiva.

Un concierto de Vanesa Martín es todo un acontecimiento. Ninguno es igual. "Soy tan folclórica que cambio letras, compongo sobre la marcha, a mi pianista le vuelvo loco... Me dice 'jefa, por favor te lo pido", bromea.

Ha tenido momentos 'tierra trágame', como confundir provincias e inventarse los hombres de su equipo o su banda. Normal, son más de 60 los que forman parte del tour. "Me ha pasado de equivocarme y decir que Trujillo está en Andalucía y no Extremadura", recuerda.

Su verano ha estado lleno de trabajo pero sí ha podido estar al tanto de las noticias y la polémica con Luis Rubiales y Jenni Hermoso. Sobre este tema, lo tiene claro. "Yo creo que esto no se puede permitir y se ha ido de madre. No se pueden permitir comportamientos machistas y que el tipo en vez de diculparse le eche la culpa a ella y no pida perdón. Ella es una campeona y me parece bien que a él se le castigue", sentencia.

