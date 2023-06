Vanesa Martín menciona a Dulceida y su "chumino" en su declaración de amor a Málaga durante su último concierto

Un concierto muy especial para la cantante, un recuerdo que los malagueños guardarán toda la vida. Vanesa Martín se subió el pasado 24 de junio al escenario del Auditorio Municipal de Málaga dentro de su gira Placeres y Pecados.

La música llenó el anfiteatro e inundó los corazones de sus vecinos. Pocas cosas hay más emotivas que volver a casa y por eso mismo Vanesa Martín quiso tener con su ciudad natal una declaración de amor muy especial. El pasado mes de octubre recibía la Medalla de Oro de Málaga.

La cantante detuvo su show durante unos instantes para recitar unos versos en los que evocaba referencias a su tierra y recuerdos de su infancia, un discurso construido además con un sinfín de términos del diccionario coloquial malagueño. Aliquindoi (estar atento), niquelá (arreglada), pasarlo perita (pasarlo bien), la piña (el golpe), chacina (embutido), chochitos (altramuces)...

Un recital a sus orígenes con el que se ha ganado el título de "la reina de Malaga" para los usuarios de las redes, que además han destacado el momento en el que la artista menciona a la influencer Dulceida en su discurso.

"Mi amiga Carmen, que como Dulceida, un día vino 'jiñá' -muerta de miedo- porque le había salido una cosita en el chumino", dijo la cantante, despertando las risas del público y evocando la mala experiencia que la influencer relató hace meses en sus redes sociales.

En un gesto de sinceridad y normalización porque "todas tenemos vagina", Dulceida habló sin tapujos del problema que estaba sufriendo en sus partes íntimas.

Un intenso dolor en el clítoris la había obligado a acudir a urgencias.

"Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante. No puedo ni moverme, me cuesta levantarme... No saben muy bien lo que es y me han pinchado. La zona está infectada y me han dado antibióticos y calmantes, pero si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso", revelaba la empresaria catalana, muy preocupada sobre su estado de salud.

Una confesión con la que la bloguera ayudó a eliminar el estigma sobre los problemas ginecológicos femeninos, que a menudo son vistos como un tabú. "Me da rabia porque si la primera ginecóloga que me miró hubiera visto lo que tenía y que no era candidiasis no hubiese llegado a estar así. Estoy teniendo uno de los peores dolores de mi vida junto al del oído cuando he tenido otitis", contó.

Horas después del concierto, Vanesa Martín acudía a sus redes sociales para agradecer a su público el amor que le habían brindado en una noche llena de magia, música y emociones.

"Y volví, volviendo a ser feliz. Con una mezcla de emociones digna de traca, con un buen puñao de nervios apretándome las tuercas y el corazón latiendo rojo y deseoso de volver a sentiros", escribió junto a un vídeo del concierto.