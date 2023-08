Jenni Hermoso desmiente la versión de Luis Rubiales: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión"

Jenni Hermosoha hablado.

Tras la rueda de prensa convocada por la Federación española de Fútbol en la que Luis Rubiales afirmó tres veces que no iba a dimitir, y afirmar que fue un beso consentido, la jugadora no se ha quedado callada.

Hermoso ha publicado un extenso comunicado en sus redes sociales en el que empieza agradeciedo a todos aquellos que le han apoyado y ayudado a conseguir uno de los éxitos más deseados de su carrera, pero posteriormente ha puesto las cartas sobre la mesa respecto a lo sucedido en el Mundial.

"Me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”, ha comenzado expresando.

"Aclaro que en ninguún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que hecho no había sido de mi agrado. "

"La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona en nigún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de ese tipo de comportamientos no consentidos", ha hecho incapié sobre lo sucedido en Sidney.

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada", ha dicho tajante.

Además, la futbolista ha sufrido presiones por parte de las altas esferas del fútbol para encubrir a Rubiales: "Se me pidió hacer una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo", ha explicado Jenni, haciendo hincapié en que no quería estropear el momento de sus compañeras.

"A pesar de eso, tengo que manifestar que he estado bajo continua presio para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del Sr Rubiales. No solo eso, si no que, de diferenets maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras etc) para que dieran un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones", ha desvelado.

La campeona del mundo ha asegurado que quiere "reforzar la posición que tomó desde un principio", y que "tolerancia cero con esos comportamientos". Además ha expresado que gracias a sus compañeras y el apoyo de la gente puede salir con este comunicado.