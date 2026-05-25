Victoria Martín y Laura Weissmhar: "La representación de los 30 suele ser de sueños cumplidos, y eso es mentira"

Victoria Martín estrena su primera serie, Se tiene que morir mucha gente, y junto a Laura Weissmhar —una de las protagonistas— se sienta en Cuerpos especiales para hablar del humor cínico de la ficción y de todos los entresijos entre las protagonistas y de la propia banda sonora, puesta por Amaral .

Se tiene que morir mucha gente es la nueva y primera serie de la cómica Victoria Martín, basada en su libro homónimo. Y junto a Laura Weissmhar, una de las protagonista, cómica y actriz se han sentado en Cuerpos especiales para profundizar en esta ficción de comedia.

Se tiene que morir mucha gente se estrenó el 21 de mayo, y trata sobre la búsqueda de su propia identidad y camino de tres protagonistas (Anna Castillo como Bárbara, Macarena García como Elena y Laura Weissmhar como Maca) en sus 30, que lidian con sus problemas y una amistad que las une desde el colegio.

Y las invitadas al anti-morning show están viviendo el estreno con mucho entusiasmo. "Está siendo muy chula la recepción de la gente, porque se están sintiendo identificados. Me dicen que son Bárbara o Maca, y todo el mundo tiene una Elena en el grupo pero casualmente nadie lo es. ¡Sí sois!", ha reivindicado Victoria Martín.

Elena es el personaje más pijo y a la vez "punky" de la serie, y Laura Weissmhar se ha sentido identificada con este papel. "Todas somos un poco Elena", ha insistido.

"Una serie de mujeres que buscan su identidad porque no saben muy bien quiénes son"

En palabras de la propia Victoria Martín, Se tiene que morir mucha gente "es una serie de comedia, una serie de mujeres que buscan su identidad porque no saben muy bien quiénes son, es una serie con la que te vas a reír mucho y ellas están increíbles". Y es que la directora ha halagado a las actrices principales por su "química, que es brutal".

Lo que están comprobando es que los personajes acaban cayendo bien pese a sus personalidades. "Ya pasaba en el guion, que los personajes caían fatal pero podías empatizar con ellos, y ahora en la serie ha pasado que te dan un poco de ternura", ha detallado Laura.

Unas vidas realistas en la serie

Entre los elementos realistas de la serie, Eva Soriano ha destacado el piso donde conviven dos de las teres protagonistas de la serie. "Lo que hizo Sandra Romero, directora de la serie, que está obsesionada con la verdad, es que cerramos una de las habitaciones del piso para que fuera más real", ha contado Victoria Martín.

"Las series son de veinteañeras que no han cumplido sus sueños y la representación de los 30 suele ser de sueños cumplidos, y eso es absolutamente mentira. Yo a los 30 años curraba de camarera, hacía performances haciendo la croqueta en una nave industrial de Hospitalet por 150 euros", ha defendido la actriz.

"Los personajes tienen grises porque nosotros tenemos grises"

Y es que Martín ha incidido en que las protagonistas "no son personajes aspiracionales para nada, no quieres ser como ellas, pero lo eres". "Están frustradas, pero con poco intentan encontrar su identidad", ha descrito la cómica.

Las invitadas han hablado así del odio que se siente incluso por las propias amigas, y Laura reflexiona: "Desde que me han empezado a ir mejor las cosas y he ido trabajando de lo que quiero, soy menos hater". "Sí que es verdad de que cuando te alegras de que algo le vaya mal a alguien es porque te va mal a ti", ha compartido la actriz.

Y así es la protagonista de la serie, Bárbara. "Los personajes tienen grises porque nosotros tenemos grises", defiende Victoria, y lo extrapola al feminismo, pues ninguna es la "feminista perfecta", y eso queda reflejado en la ficción.

Sofía Otero, la cuarta actriz en discordia

Junto a Macarena, Anna y Laura actúa Sofía Otero, una actriz de 13 años que hace de la versión niña de la protagonista. "Sofía yo la definiría como una señora de 87 años en la peluquería Espejos haciéndose la permanente y leyendo la Pronto en el cuerpo de una niña". El personaje no tiene filtro, porque es "una voz interna".

"Yo ya había trabajado con ella, y cuando hice el casting y leí el guion pensé:'¿Esto lo tiene que hacer Sofi?'. Y efectivamente lo tenía que hacer ella. Y le va al dedo, es tal cual. Su madre me decía que cada vez que llegaba a casa decía que se había quedado muy a gusto", ha compartido Laura, provocando las risas en Cuerpos especiales.

"Se trabajó mucho en que [Sofía] entendiera que esto era parte de la ficción"

Y es que el personaje suelta muchas palabrotas e improperios en su guion. "Evidentemente se trabajó mucho en que ella entendiera que esto era parte de la ficción. Ella se presentó la última [al casting], y en el momento en que la vimos, vimos que era ella", ha relatado Victoria.

Ese casting de niñas "dio mucha ternura", porque "a muchas niñas les daba corte" soltar esas cosas. A Sofía le daba igual y "lo entendió todo perfecto", mientras que con Anna Castillo "hacía mucha simbiosis durante todo el rodaje".

Amaral pone la banda sonora

No quiero más canciones tristes pone la banda sonora de Se tiene que morir mucha gente, interpretada y creada por Amaral. Y de Juan Aguirre y Eva Amaral Victoria Martín defiende que "son las mejores personas que existen".

"Fue chulísimo, porque cuando se les propuso fue muy orgánico y cuando se lo propusimos dijeron que sí e hicieron el tema", ha detallado la creadora. "Soy una persona a la que me cuesta mucho llorar y al escucharla lloré por mis 36 años de vida", ha confesado Victoria Martín.

De hecho, la cómica asegura que le están contagiando el cariño las actrices con las que ha trabajado, dejando más a un lado el cinismo que lleva por bandera. Y es que ambas invitadas han insistido en la intensidad de la profesión. "Tengo amigas que no quieren celebrar el cumpleaños conmigo por si vienen muchas actrices", ha confesado la propia Laura.