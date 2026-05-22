María José Llergo reflexiona sobre su versión de pequeña: "La mujer que soy ahora quiere parecerse a esa niña"

María José Llergo vuelve "superfeliz" a Cuerpos especiales . Y es que no es para menos, porque la artista estrena El Juego, un segundo álbum inspirado en esa ilusión que se tenía cuando se era niño, y que se acaba perdiendo de adulto.

María José Llergo ya es íntima de Cuerpos especiales, y la artista se ha sentido como en casa como amiga del programa al llegar para promocionar su segundo álbum de estudio, El juego.

"Estoy superfeliz, llevo dos años trabajando en este álbum y por fin está aquí, vivito y coleando y compartiéndose él solo". En cuando a las diferencias con su disco debut, Ultrabelleza, la invitada ha dicho que este tiene "muchísima más variedad e influencia de Latinoamérica": "Me fui de gira un mes a México y conocí a artistas increíbles".

Esa experiencia le hizo descubrir a la artista todo un universo, sobre todo cuando actuó con Lisa Saumet de Bomba Estéreo en el Zócalo, ante 120.000 personas: "Fue un shock de realidad increíble, estaba abrumada y sentía que iba a levitar". Fue un momento "muy fortuito" que agradecerá toda la vida.

En cuando a El Juego, está inspirado en esa diversión e imaginación de la infancia que dejamos atrás al crecer. Y Llergo no es consciente de cuándo dejó de jugar: "Me he tenido que dar cuenta con este disco de lo mucho que me aportaba a mí María José pequeña. Encima llegaron a mi vida cintas de VHS en digital de cuando era pequeña, y era maravillosa".

Esa ilusión es con la que intenta vivir la vida, pese a las dificultades. "Tenía tantos animales que no me daba tiempo a tener amigos imaginarios, pero le sacaba poesía a todo. Si había un gatito yo le hacía un poema y estaba con él todo el rato", ha contado la invitada del morning.

"Esa niña soñaba con dedicarse a la música y estoy segura de que a ella le gusta la María José que soy ahora"

Además, siempre ha sido artista, pero para ella su versión de pequeña "eran mucho mejor". "Esa niña soñaba mucho con dedicarse a la música y estoy segura de que a ella le gusta la María José que soy ahora, pero la María José que soy ahora se quiere parecer a esa niña", reflexiona la de Pozoblanco.

Las canciones del disco Mala mía, Olvídame y Otros besos conforman una trilogía de las fases del enamoramiento. "Hablo de esa forma de no ver a la otra persona como antes, y esa impotencia tan grande es de querer querer y no poder", explica.

Otros besos habla del "amor narcotraficante": "Es sobre la estafa en el amor, te venden algo increíblemente bonito y al final está lleno de traición, mentira y diamante. No se lo deseo a nadie".

Por petición de un fan, María José Llergo ha revelado cómo la conocen en Pozoblanco: "A mí me conocen como 'la que canta', porque estaba en todas las bodas, bautizos y comuniones". "Mi abuelo era el Molinero y mi abuela María 'la Malaña', que viene de cuando había mala cosecha, porque a mi abuela cada vez que la invitaba decía: 'Es que estamos en mal año'".

Una portada de "inteligencia natural"

En cuanto a la foto de la portada del disco El juego, es real, "no inteligencia artificial". "Lo que quería es que las palomas -para mí los seres más puros de la ciudad- irrumpiesen en las reuniones y nos dejaran esos malos rollos que tenemos todo el rato. Esas cosas del día a día que nos impiden ser niños", ha explicándola invitada.

"Llamamos a un especialista en palomas mensajeras y en el primer lanzamiento de paloma una paloma le arranca las gafas al señor que estaba enfadado conmigo y lo pillaron en el primer instante, por eso se merecía ser la portada del disco", ha explicado Llergo, muy orgullosa con el resultado.

Una gira con un inminente anuncio de nuevas fechas

A la artista le espera ahora una gira internacional, por países europeos, y está un poco nerviosa: "Yo sabía que la voz te podía conectar y hacer de puente con culturas que no conoces, pero no sabía que tanto. La música me trae y me lleva".

"Estoy muy contenta, porque soy muy libre y me dejan ser", ha expresado la artista. Además, María José Llergo ha contado en exclusiva para Cuerpos especiales que la semana que viene anunciará más fechas de conciertos.

Y como no podía ser de otra manera, la invitada se ha enfrentado a un juego sobre reconocer canciones de la infancia, acorde al título del nuevo álbum de María José Llergo.