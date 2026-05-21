Zetak, sobre 'Mitoaroa III': "Ya era hora de que pudiéramos hacer una producción millonaria en euskera"

Pello Reparaz ha madrugado este jueves para hablar con Eva Soriano y Nacho García de Mitoaroa III , el espectáculo en euskera de su proyecto artístico Zetak que reunirá en el Estadio San Mamés a 80.000 personas. El megaevento musical y cultural tendrá lugar los días 19 y 20 de junio de 2026 y solo quedan entradas para una de las citas. y

"El cantante en euskera de mayor éxito". Con estas palabras Eva Soriano y Nacho García han recibido este jueves en Cuerpos especiales a Pello Reparaz (Zetak).

El compositor y productor musical de Navarra ha venido a a presentar su proyecto artístico Mitoaroa III, un megaevento cultural que reunirá a 80.000 personas en el Estadio San Mamés de Bilbao los días 19 y 20 de junio.

"Ya era hora de poder hacer un espectáculo así en euskera", ha reflexionado ante la pregunta de un oyente que se ha interesado por el proyecto. "Las macroproducciones siempre han sido de artistas internacionales, nadie cantando en euskera había hecho una producción millonaria de estas características", ha seguido. "Aunque sea por una vez en la vida, vamos a hacer algo que se salga del tiesto".

" Aunque sea una vez en la vida, vamos a hacer algo que se salga del tiesto"

Para Zetak, "Mitoaroa III simboliza un momento concreto de una lengua no hegemónica peleando por llenar un espacio grande".

"Hace año y medio estábamos vendiendo 3.000 tickets, y yo estaba encantado, lo que pasa es que ahora ha pasado algo", ha añadido sobre esta especie de crossover entre las historias de la mitología vasca y el carnaval rural. "Una fumada terrible que la gente la ha hecho suya y hemos vendido 80.000 tickets en San Mamés".

Un show multitudinario que empezó en Iruña (Pamplona), con 28.000 personas; siguió en Donosti (San Sebastián) y ahora llega a Bilbao y que cuenta con una participación masiva. Más de 700 personas trabajan en el espectáculo, en el que hay 400 personas en escena. "Es un proyecto muy popular. Participa gente de distintos pueblos en momentos puntuales, muy bien ensayados. Es una locura terrible", ha confesado.

"La gente empieza a tener curiosidad por cosas que pueden salirse un poco de lo normal"

El éxito de este proyecto simboliza que este mundo cada vez más homogéneo, más globalizado, juega a favor de los proyectos pequeños en lenguas minoritarias. "La gente empieza a tener curiosidad por cosas que pueden salirse un poco de lo normal, la música en euskera tiene una escena terrible y yo lo que intento es abrir una ventanita a mi pueblo, a Arbizu", ha seguido sobre la localidad de norte de Navarra de 1.000 habitantes. "Es lo que hacemos en Zetak, abrir la ventana a ese universo curioso, especial, chiquitín, e invitar a la gente".

Con esa idea nació Zetak y seguirá una vez termine el show de San Mamés, tras el que Pello espera un cambio. "Tengo ganas de descansar el concepto y centrarme en otras cosas", ha dicho el productor y compositor, que ya piensa en otros proyectos y retomar sus anterior formas: "Volveremos a las salas pequeñitas".