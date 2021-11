Wally Lopez, responsable del primer número 1 de David Guetta: "No quería sacar la canción porque no le gustaba"

Hoy en Cuerpos especiales nos visita un de las caras más conocidas de Europa FM: ¡Wally Lopez! El presentador de Insomnia y de Más Wally Tarde visita el morning para saber qué se cuece por las mañanas en la emisora.

Wally acaba de lanzar una versión de su tema Power to you, que fue todo un éxito hace una década: "Es una canción inspirada en Más Wally Tarde, un registro distinto al que suelo hacer basada en lo que hago por las tardes".

Aunque Wally Lopez confiesa no haber perdido jamás un vuelo, pese a la fama que tienen los DJs, sí que nos explica una anécdota en la que tuvo que salir corriendo de la cabina: "Pinchaba en un sitio donde era súper estricto que a las 12 de la noche tenía que terminar la sesión, pero ese día era el cumpleaños de la dueña del edificio donde se celebraba la fiesta. Cuando fui a terminar, una amiga me enseñó una foto de mi mujer que estaba a punto de dar a luz en el hospital y en ese momento me vino la dueña y me pidió dos canciones más. Al final, hice un buen trato y puse una canción y salí pitando".

Wally Lopez, el responsable del primer número 1 de David Guetta

A principios de los 2000, Wally Lopez hizo el remix de Just a Little More Love de David Guetta y fue todo un exitazo, pero confiesa que no vio un duro de este hit. "Esto se lo ha llevado todo David Guetta", ha bromeado, "tiene ahí en Los Ángeles Just a Little More Villa".

Wally nos explica el origen de su amistad con Guetta, que se remonta décadas atrás: "En aquella época él era muy fan mío y hacía unas fiestas en París que se llamaban Scream y pinchaba mi música. Mis mánagers de esa época eran los qu llevaban Pachá Ibiza y una de las veces que David Guetta fue allí a pinchar les dijo que por qué no le hacía la remezcla de Just a Little More Love, que era una canción que tenía potencial pero que no terminaba de gustar".

Wally hizo la remezcla pero no les gustó, y estuvo un año pinchándola por todo el mundo y la gente no sabía cuál era: "Les decía que era una canción que le había hecho a David Guetta pero que no le había gustado".

"Encima le hice la promoción. Una semana antes que Eric Morillo pinché en una discoteca en Egipto. Entonces Eric y yo nos inventamos que ese remix lo había grabado el DJ de esa discoteca en Egipto para que Eric pudiese pincharlo en Ibiza, porque yo no se la podía dar a nadie. Entonces Eric la empezó a pinchar en Ibiza pero lo único que le dije fue que cuando viniese David Guetta no pinchase la canción. ¿Y qué hizo? Pues según entró, ponerla, Y el resto es historia ya", explica Wally entre risas revelando que este fue el primer número uno de Guetta.

Por último, Eva e Iggy le hacen un 'test de barrio" a Wally, porque pese a ser uno de los DJs más importantes él lleva su barrio de San Blás en el corazoncito.