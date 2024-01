Xoel López, nominado al Goya a Mejor Canción: "Lo normal es no ganar, pero reconozco que en la ducha lo he pensado"

Si gana el Goya tendrá que volver, porque queremos ver al cabezón de cerca. Será entonces la cuarta ocasión que visite Cuerpos especiales Xoel López, que opta a Mejor Canción Original gracias a su tema Eco, banda sonora de la película Amigos Para Siempre de Javier Veiga.

El director tenía claro que quería al gallego para la música del film y luego le propuso hace un cameo, un papelillo. "Lo conocí jugando al baloncesto", detalla. "Dirige, guioniza y actúa, es ese tipo de persona. Venía de una obra de teatro y lo tenía todo muy claro", cuenta sobre su incursión en un rodaje que le valió horas. Su personaje también se llama Xoel y curiosamente está inspirado en su niñez. "Mi hermano era muy friki, cómics, juegos de rol... Y sus amigos también. Yo los imitaba poniendo una voz que a mi madre le hacía mucha gracia. Creé un personaje que se llamaba Santos y a Javi le entusiasmaba, era una coña interna de las birras del basket", explica con un acento un poco faltón de A Coruña. "En el rodaje la gente llegó a pensar que hablaba así de verdad".

No ha preparado texto de agradecimientos por si gana, prefiere tirar de "falsa humildad". "Somos cinco y lo lógico, lo normal es que no fuese yo, aunque es verdad que en la ducha lo he pensado. Es el mejor lugar para pensar", desvela.

Es modesto, pero las posibilidades de que gane y se suba al escenario están ahí. Por eso mismo, Eva y Nacho le han presionado para que, en ese caso, les mande un saludo en clave. Él ha propuesto tocarse la oreja, pero como en la radio no se pueden poner imágenes... Tiene que decir una frase. La elegida ha sido "en el faro de mi soledad". "Quiero una taquilla para mí solo y el pasaporte oro", cuenta, amenazando con cumplir su promesa. "Te ayudamos en una mudanza", apostilla Nacho. Palabras mayores...

Hace un mes presentó Caldo Espírito en el WiZink de Madrid y aunque se publicó hace seis, ya siente que puede ser uno de los discos más importantes de su carrera. "Me lo dice la gente y funciona mucho como un todo, lo comparan con el primero", explica, declarando su amor por Fort Da, posiblemente su canción favorita del álbum.

"Eso es algo que va cambiando, me gusta mucho Glaciar y Salitre y Humo, también Mágica y Eterna...", reconoce.

