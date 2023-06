Xoel López, sobre el significado de 'Fort Da', que suena a Deluxe: "Es tirar lo deseado y luego recuperarlo, idas y venidas"

Él es uno de los artistas más respetados del país y nosotros el morning más sinvergüenza. Sin embargo, Xoel López ha querido volver a Cuerpos Especiales. Incluso ha confesado estar "ilusionado" y un pelín "acosado" por el director del programa, Alejandro Alcaraz, que es su amigo.

Fort Da es el primer adelanto de su nuevo disco, Caldo Espírito, que saldrá el próximo mes de octubre. El título alude a una teoría de Freud, algo que ha tenido que explicar en -de momento- todas las entrevistas que ha hecho.

"Fue un título que me vino al pelo, la verdad era justo lo que quería expresar metafóricamente.. A ver, yo no quería aludir al nieto de Freud, si no que es una metáfora estupenda para hablar de otra cosa. Y claro, ahora yo me veo hablando de Freud como un experto", dice antes de que Eva ponga las cosas sobre la mesa y le pida concrección.

"A mi es que me da mucha rabia explicar las canciones porque pierden un poco la interpretación de cada uno. Pero a ver... El nieto de Freud tiraba un juguete y lo recuperaba, tiraba y recuperaba, era como apego y despego... Así que es como tirar lo deseado y luego recuperarlo, esas idas y venidas que yo creo que todos hemos vivido en nuestras relaciones en la vida", dice antes de bromear: "Lo podía haber llamado El Guadiana".

El tema empieza con una melodía muy sutil y termina con coros y bandas, algo que el artista relaciona directamente con su reencuentro con su antigua banda, Deluxe. "No fui consciente cuando hice y grabé la canción, pero luego cuando la gente la escuchó me di cuenta. Hacemos ese sonido y es circunstancial, cuando te sale natural está bien", reconoce.

En la canción menciona dos animales, la lagartija y la serpiente, y Soriano ha querido saber cuál es su animal espiritual. "Mi hijo se llama Nahuel, en el idioma mapuche es Jaguar. Él lo sabe y me pega algún zarpazo de vez en cuando", comenta.