Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Alonso Caparrós - martes, 7 de julio de 2026

Alonso Caparrós se pasa por el estudio para presentar Furor The Show y batir en duelo a Eva Soriano y Nacho García. Jorge Yorya nos trae la curiosa noticia de la cancelación de un torneo de cartas por la peste de los jugadores. Los presentadores repasan lo mejor de la temporada de La Patrulla Chiquilla. Y Espido Freire compara la película La jungla de cristal con el mito griego de Teseo y el Minotauro.