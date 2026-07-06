Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con MEEK - lunes, 6 de julio de 2026

Tras arrasar en el concierto de Madrid Orgullo 2026, MEEK visita Cuerpos especiales para hablar del show y de su próximo disco. En la mesa de debate se discute sobre si ver (o no) a los compañeros de trabajo en vacaciones. Arturo Paniagua habla de la que podría ser la canción de verano 2026 y Jorge Yorya comenta el pique musical entre Inglaterra y México. Además, como cada lunes, Javi Sánchez hace un repaso de los lanzamientos musicales más destacados de la semana.