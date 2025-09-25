Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Despistaos - jueves 25 de septiembre de 2025

Despitaos nos presenta su nuevo single, Muérdeme, y anuncia sorpresas para los oyentes de Europa FM que compren entradas para su concierto del 29 de noviembre en el Palacio de Vistalegre. Eva Soriano le grita a una nube para quejarse de las siestas cortas. Dani Piqueras presenta una nueva entrega de su concurso DUPYDOO. Hoy además viene Jorge Yorya con las noticias que están pasando en las redes y Santos Solano para hablarnos de las terapias de pareja.