Conciertos de las Fiestas de La Mercè 2025: programación, artistas y horario
Estas fiestas vienen marcadas por una infinidad de actuaciones con las que el 27 de septiembre, EuropaFM pondrá la guinda a estas fiestas gracias a La La Love You y Marlena como cabezas de cartel de este conciertazo. ¡No te pierdas los detalles!
Barcelona se ha convertido en estos días en el lugar perfecto donde música, arte y celebración se unen gracias a las Fiestas de La Mercè. Una serie de celebraciones que concluirán el próximo 28 de septiembre.
Si estás por la ciudad condal el próximo 27 de septiembre, te recordamos que puedes asistir al concierto de EuropaFM con un cartel de lujo, entre los que se encuentran Marlena y La La Love You. Este eventazo que comenzará a las 20.30 con los DJs de EuropaFM y con conciertos de los artistas locales Classe B y 31FAM. También pisarán este escenario Uri Farré, Xavi Alfaro y Roger Freedom. De esta forma, Europa FM le pone el broche de oro a estas fiestas. Recuerda que puedes asistir a esta fiesta en la Avenida María Cristina (Plaza España).
Programación para el martes 23 de septiembre
Las actuaciones para la tarde del 23 de septiembre darán el pistoletazo de salidad a las 19.00 en la Plaza de Catalunya. La Rambla del Raval, Avinguda de la Catedral, los Jardines del Doctor Pla i Armengol, Teatre Grec o Moll de la Fusta también serán escenario de diversos artistas.
- 19.00 h a 19.30 h - Concierto de "Bru" - La Plaça de Catalunya
- 19.00 h a 19.30 h - Concierto de "Cloe Riembau" -La Plaça de Catalunya
- 20.00 h a 20.30 h - Concierto de "Sodi" - La Plaça de Catalunya
- 20.30 h a 21.00 h Concierto "gavina.mp3" - La Plaça de Catalunya
- 20.45 h a 22.00 h Concierto de "Banda Municipal de Barcelona"- Plaça Major de Nou Barris
- 21.00 h a 23.30 h - Concierto de "Extraño Weys Orquestra"- Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 21.30 h a 22.30 h - Concierto de "Companyia Les Solidàries" - La Rambla del Raval
- 22.00 h a 23.00 h - Concierto de "Tarta Relena" - Teatre Grec
- 22.30 h a 23.30 h -Concierto "Rocío Márquez- Avinguda de la Catedral
- 22.30 h - Concierto de "ASIA" - Moll de la Fusta
- 23.00 h a 0.30 h Concierto de "PUSSY RIOT" - La Plaça de Catalunya
- 23.00 h a 0.00 h - Concierto de "The Ex" - La Rambla del Raval
- 23.15 h a 0.45 h - Concert de "Porij" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 0.00 h a 0.45 h - Concierto de "Space Afrika" - Teatre Grec
- 0.00 h a 1.00 h - Concierto de "Lido Pimienta" - Moll de la Fusta
- 0.00 h a 1.15 h - Concierto de "Niño de Elche" - Avinguda de la Catedral
- 0.30 h a 1.30 h - Concierto de "Muqawama" - La Rambla del Raval
- 1.00 h a 2.30 h - Concierto de "Ladilla Rusa" - La Plaça de Catalunya
- 1.30 h a 2.30 h - Concierto de "Kiddy Smile" - Moll de la Fusta
Programación para el miércoles 24 de septiembre
La jornada del miércoles 24 de septiembre comenzará con un concierto “Liceu BLAM Collective" a las 11.30 desde Jardines del Doctor Pla i Armengol, a la que le sucederán diversos actos a lo largo del día.
- 11.30 h a 12.30 h - Concierto “Liceu BLAM Collective"- Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 13.00 h a 14.00 h Concierto de "Taller de Músics XXL Collective" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 17.00 h a 22.00 h - Concierto de "Catalunya Freestyle" - La Plaça de Catalunya
- 19.00 h a 21.00 h - Concert de "Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 20.00 h a 22.00 h - Concierto de "Centenari d’Antonio González Batista 'el Pescadilla'” - Avinguda de la Catedral
- 20.45 h a 22.00 h - Concierto "Orquestra Simfònica Vozes + La Maria" - Plaça Major de Nou Barris
En lo que respecta a la jornada del 25 de septiembre no habrá conciertos planteados como tal. Sí que se podrá disfrutar de una serie de exposiciones y talleres de los que se podrán disfrutar en distintos puntos de la ciudad.
Programación para el viernes 26 de septiembre
- 20.00 h a 20.50 h - Concierto "Suu" - Avinguda Maria Cristina
- 20.30 h a 21.00 h - Concierto de "Potser dimarts" - Plaça de Catalunya
- 20.45 h a 22.00 h - Concierto de la "Orquestra y Coro del Gran Teatre del Liceu" - Plaça Major de Nou Barris
- 21.00 h a 22.30 h - Concierto "Maria Mazzotta" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 21.00 h a 22.30 h - Concierto "Mushka" - La playa del Bogatell
- 21.00 h a 23.00 h - Concierto de "Al corazón de Marta Valdés" - Teatre Grec
- 21.15 h a 22.00 h - Concierto de "Samuel Nagati" - La Plaça de Catalunya
- 21.15 h a 22.15 h - Concierto "Buhos" - Avinguda Maria Cristina
- 21.30 h a 22.30 h - Concierto de "cabezadenego" - La Rambla del Raval
- 22.00 h a 23.30 h - Concierto de "Chloe Slater" - Avinguda de la Catedral
- 22.30 h a 23.30 h - Concierto "Cançons amagades" de Anna Andreu, Mar Pujol, Ferran Palau y Bruna González - La Plaça de Catalunya
- 22.30 h a 23.30 h - Concierto de "La Tania" - Moll de la Fusta
- 22.30 h a 0.00 h - Concierto de "Son de Madera" - Parque de la Ciutadella
- 22.35 h a 23.35 h - Concierto de "Ginestà" - Avinguda Maria Cristina
- 23.00 h a 0.30 h - Concierto de "Rigoberta Bandini" - La playa del Bogatell
- 23.00 h a 0.00 h - Concierto de "Dis Fig" - La Rambla del Raval
- 23.15 h a 0.45 h - Concierto de "Myriam Swanson" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 23.30 h a 1.00 h - Concierto de "Bongeziwe Mabandla" - Teatre Grec
- 0.00 h a 1.00 h - Concierto de "Martha Da’ro" - Moll de la Fusta
- 0.00 h a 1.10 h - Concierto de "Figa Flawas" - Avinguda Maria Cristina
- 0.00 h a 1.30 h - Concierto de "Queralt Lahoz & Werkha" - Avinguda de la Catedral
- 0.00 h a 1.00 h - Concierto de "Σtella" - La Plaça de Catalunya
- 0.30 h a 1.30 h - Concierto de "Children of Zeus" - La Rambla del Raval
- 1.00 h a 2.30 h - Concierto de "Lia Kali" - La playa del Bogatell
- 1.30 h a 2.30 h - Concierto de "Villano Antillano" - Moll de la Fusta
- 1.30 h a 2.30 h - Concierto de "Triquell" - Avinguda Maria Cristina
- 1.30 h a 2.30 h - Concierto de "SVSTO" - La Plaça de Catalunya
Programación para el 27 de septiembre
El sábado Europa FM pondrá la guinda a las fiestas de La Mercè con las actuaciones de Marlena y La La Love You. ¿Te lo vas a perder?
- 12.00 h a 13.30 h Concierto de "Jamnation / Big Band Jam " - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 13.00 h a 14.00 h - Concierto "Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris y Filarmonica Volere è Potere" - Plaça Major de Nou Barris
- 13.00 h a 14.30 h - Concierto de "Juan Andrés Ospina y la Orquesta Efímera" - Parque de la Ciutadella
- 13.15 h a 14.00 h - Concierto de "Ven’nus" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 14.15 h a 16.15 h - Concierto de "Chica Acosta B2B Phran" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 16.30 h a 17.15 h - Concierto de "ultralone" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 17.00 h a 17.50 h - Concierto "Marta Garrett" - Casal de Barri Ateneu L'Harmonia de Sant Andreu
- 17.40 h a 18.25 h - Concierto de "Hadren" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 17.50 h a 18.40 h - Concierto de "Ölivias" - Fabra i Coats - Fàbrica de Creació
- 18.40 h a 19.30 h - Concierto de "Damare!" - Recinto Fabra i Coats
- 18.50 h a 19.35 h - Concierto de "Fillas de Cassandra" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 19.30 h a 20.20 h - Concierto de "Syd dePalma" - Fabra i Coats - Fàbrica de Creació
- 20.00 h a 20.40 h - Concierto "Mama Dousha" - La playa del Bogatell
- 20.15 h a 21.00 h - Concierto de "Gregotechno" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 20.20 h a 21.10 h - Concierto de "INDAR" - Recinto Fabra i Coats
- 20.45 h a 22.00 h - Concierto de "Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya" - Plaça Major de Nou Barris
- 21.00 h a 21.45 h - Concierto de "Classe B" - Avinguda Maria Cristina
- 21.05 h a 22.15 h - Concierto de "Doctor Prats" - La playa del Bogatell
- 21.30 h a 22.30 h - Concierto de "Girls 96" - La Rambla del Raval
- 21.30 h a 22.30 h - Concierto de "Anna Ferrer" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 21.30 h a 22.30 h - Concierto de "Bigwé" - Plaza de Can Fabra
- 22.00 h a 23.00 h - Concierto de "Maria Arnal" - Teatre Grec
- 22.00 h a 23.30 h - Concierto de "Sidonie" - Avinguda de la Catedral
- 22.15 h a 23.15 h - Concierto de "31 FAM" - Avinguda Maria Cristina
- 22.30 h a 0.00 h - Concierto de "Kokoshca" - Parque de la Ciutadella
- 22.30 h a 23.30 h - Concierto de "elsas" - Moll de la Fusta
- 22.30 h a 23.30 h - Concierto "Gazella" - La Plaça de Catalunya
- 22.45 h a 23.45 h - Concierto de "Beret" - La playa del Bogatell
- 22.50 h a 23.40 h - Concierto de "Carmen Xía" - Plaza de Can Fabra
- 23.00 h a 0.00 h - Concierto de "DJ Lycox" - La Rambla del Raval
- 23.15 h a 0.45 h - Concierto de "Mito y Comadre" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 23.30 h a 1.00 h - Concierto de "Seward" - Teatre Grec
- 23.45 h a 0.45 h - Concierto de "Marlena" - Avinguda Maria Cristina
- 0.00 h a 1.00 h - Concierto "DJ Set - MERCA BAE" - Moll de la Fusta
- 0.00 h a 1.00 h - Concierto de "Alvilda" - La Plaça de Catalunya
- 0.00 h a 1.30 h - Concierto de "Son Rompe Pera" - Avinguda de la Catedral
- 0.10 h a 1.30 h - Concierto de "thelee" - Plaza de Can Fabra
- 0.15 h a 1.15 h - Concierto de "The Tyets" - La playa del Bogatell
- 0.30 h a 1.30 h - Concierto de "Fidju Kitxora" - La Rambla del Raval
- 1.15 h a 2.30 h - Concierto de "La La Love You" - Avinguda Maria Cristina
- 1.30 h a 2.30 h - Concierto "Biznaga" - La Plaça de Catalunya
- 1.30 h a 2.30 h - Concierto de "Safety Trance" - Moll de la Fusta
- 1.45 h a 2.30 h - Concierto de "Vicco" - La playa del Bogatell
Programación para el domingo 28 de septiembre
- 12.00 h a 14.00 h - Concierto de "ESMUC Band / RNCM Band" - Jardines del Doctor Pla i Armengol
- 13.00 h a 14.00 h - Concierto de "Ikram Essaghir, acompañada de Diara Dgy - Plaza de Can Fabra
- 13.00 h a 14.30 h - Concierto de "Ríoghnach Connolly & Honeyfeet" - Parque de la Ciutadella
- 13.15 h a 14.00 h - Concierto de "St. Frances" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 14.00 h a 16.00 h - Concierto de "La Otra Rumba" - Plaza de Can Fabra
- 14.15 h a 16.15 h - Concierto de "POLYGLOT SOUNDSYSTEM presenta EYRA b2b ADRASHA & MUCK b2b MIRAMIZU" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 16.00 h a 17.00 h - Concierto de "Paco Pecado" - Plaza de Can Fabra
- 16.30 h a 17.15 h - Concierto de "Sofia" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 17.30 h a 18.30 h - Concierto de "Sonido San Francisco" - Plaza de Can Fabra
- 17.40 h a 18.25 h - Concierto de "Gigi Ros" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 18.50 h a 19.35 h - Concierto de "Ani in the Hall" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 19.30 h a 20.30 h - Concierto "Albéricas" - La Plaça de Sant Jaume
- 19.30 h a 21.00 h - Concierto de "Sehar Gul Khan" - Parque de la Ciutadella
- 20.15 h a 21.00 h - Concierto de "Verde Prato" - Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 21.30 h a 22.30 h - Concierto de "Havaneres: Óscar Sánchez + Marbis Manzanet" - La Plaça de Sant Jaume
Estopa pondrá la guinda a la fiestas de La Mercè
Estas fiestas se despedirán de la mano de Piromusical de autor el próximo 28 de septiembre con los Estopa en la avenida María Cristina. Una gran fiesta con la que los hermanos Muñoz cerrarán la Fiesta Mayor de Barcelona. Los intérpretes Como Camarón deseleccionarán la banda sonora de despedida de la fiesta, donde traerá un momento mágico con los fuegos artificiales de Pirotecnia Igual.