DE 8:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado, 28 de noviembre de 2026

Javi Sánchez se encarga de que 'Cuerpos especiales' no tenga descanso en el fin de semana para regalarnos unas buenas risas con lo mejorcito del morning. Este sábado, Santos Solano ofrece una sesión psicológica a los hermanos pequeños, Alba Cordero nos ayuda a entender qué es la música indie, Dani Piqueras recopila los mejores temazos de la historia del 'GTA' y Nacho García nos regala nuevos salseos y cotilleos.