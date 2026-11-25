con eva soriano y nacho garcía

Cuerpos especiales | Con Xoel López - miércoles, 25 de noviembre de 2026

Cuerpos especiales llega a la mitad de la semana con un programa en el que no podía faltar 'Evacho' dando soluciones al poco tiempo que queda para que se creen robots humanoides. Nacho también repasa los salseos, esta vez de futbolistas y actores, mientras que Santos Solano desglosa por qué sentimos la vergüenza. Y los presentadores entrevistas a Xoel López, más conocido como 'El zorro plateado'.