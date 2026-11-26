Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Ultraligera - jueves, 26 de noviembre de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben a Ultraligera, con el disco Lapsus a punto de salir del horno. Evacho busca solución al nuevo problema de Suecia, llena de coches que son legalmente tractores. Carmen Romero nos ayuda a resolver el minidilema de qué hacer cuando te invitan a un cumpleaños de alguien con quien no tienes mucha relación. Y Eva le grita a una nube para quejarse de que la generación Z es demasiado pesimista.