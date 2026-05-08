Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Leo Rizzi - viernes 8 de mayo de 2026

Leo Rizzi charla con Nacho García y Lalachus de disco La belleza de las flores y adelanta en exclusiva cuándo saldrá de gira. Bertus le pone nota a los puentes (como el de mayo que acabamos de pasar). Alba Cordero apunta las cuatro canciones que le gustaría que La Oreja de Van Gogh incluya en el setlist de su gira. Y Juan Sanguino habla la fiebre del puntito azul, la avalancha de cancelaciones de conciertos. Además, en la sección A puro fomo se debate entre quedar con amigos para hacer repostería o una noche de campamento.