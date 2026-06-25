Kenia Os se postula a colaborar con Bad Gyal: "Es supericónica y original, me encanta su proyecto"

Con colaboraciones con Aitana y Lola índigo, Kenia Os se abre paso como artista pop mexicana en España. En una entrevista con Europa FM la cantante reflexiona sobre su paso de influencer a cantante, y también ahonda en la importancia de su último disco, K de Karma , en su consolidación en la industria. Además, se atreve a lanzar un guiño a una posible colaboración con Bad Gyal.

Quizás todavía en España su nombre no resuena con fuerza, pero la artista mexicana Kenia Os está viviendo una época dorada con su música, con la que promete aterrizar muy pronto en nuestro país.

Su historia como personaje público se remonta al mundo influencer, en el que continúa, pero desde hace años la mexicana se está abriendo paso como artista, consolidándose en su país natal como una artista de pop electrónico.

Y para terminar por afianzarse como cantante ha hecho falta su último álbum, K de Karma, con el que la intérprete de Belladona da un paso adelante con su propuesta artística. Sobre este álbum, su posterior gira y sus colaboraciones con reinas del pop español nos habla Kenia Os en una entrevista con Europa FM.

K de Karma, un disco que la termina de asentar

El 19 de marzo de 2026 vio la luz K de Karma, el cuarto álbum de estudio de Kenia Os. "Es un proyecto que me ha traído mucha credibilidad con mi público y también en mi país ha cambiado mucho la narrativa de cómo se me percibía como proyecto o como artista", reflexiona en nuestra entrevista.

"El trabajo que he tenido que hacer ha sido el triple para hacer de este proyecto algo sólido"

Siendo una persona que se dio a conocer en redes sociales, para ella ha sido difícil gestionar estos años el cambio a artista. "El trabajo que he tenido que hacer ha sido el triple para hacer de este proyecto que es Kenia Os algo sólido, increíble, que transcienda y marque generaciones", nos explica.

La mexicana tuvo un punto de inflexión en 2023, cuando su canción Malas decisiones se hizo muy viral a nivel global en redes sociales. Y para ella fue un cambio de paradigma: "Yo vivía muy cerrada a la industria, ni siquiera tenía idea, y ahora me doy cuenta de lo que cambió eso en mi carrera. Ahora a los tres años empiezas a ver cómo una canción te puede cambiar en global la carrera".

"Cómo una canción te puede cambiar en global la carrera"

K de Karma se podría describir con un álbum de transformación y reivindicación ante las críticas, y prueba indiscutible de ello es el tema Breaking News, que funciona como interlude del proyecto. Sin embargo, la mexicana no tenía el desahogo como objetivo: "Fue como una sátira. Algo divertido para mis fans".

Kenia Os lleva años lidiando con hate, y ha aprendido con profesionales, su equipo y seres queridos que "lo más bonito es quedarse con la positividad". Admite que lee comentarios negativos por redes sociales, pero "como protección como ser humano es no permitir que esa energía penetre a tu mundo".

Un ejército de fans que la empuja a ser mejor

La mexicana cuenta con los Kenini, a los que describe como un ejército que no la ha "abandonado ni en las buenas ni en las malas": "Ellos son muy exigentes porque quieren que yo sea lo máximo, lo mejor, el número 1". "Viene de un lado positivo de amor, sin embargo son sus expectativas y no puedo cumplirlas todas", reflexiona.

"Si yo fuera un Kenini, ¿qué me gustaría ver en el show?", es la pregunta que se hace para crear la idea de lo que quiere mostrar sobre el escenario.

Sus colaboraciones con Lola Índigo y Aitana

Llevaban año y medio Kenia Os y Lola Índigo hablando antes de ponerse en marcha con Fifty Fifty, su colaboración para K de Karma. Y la mexicana cuenta cómo surgió el featuring: "Fui a cenar con ella en México. Convivimos, platicamos, y me dijo que tenía una sesión a las once de la noche. La acompañé y siento que no era el momento".

"Random me salió la canción Fifty Fifty, se la mandé y le encantó", añade la artista, quien grabó así a distancia el tema con la de Granada. Juntas han presentado la canción en el Tecate Emblema, un reconocido festival de Ciudad de México, y Lola Índigo la invitó a que se anime a actuar en España.

Aunque Kenia Os bromea sobre que para hacer conciertos en España necesita que compremos las entradas, sí agradece que la granadina le haya tendido la mano: "He tenido la oportunidad de convivir con ella varias veces, hablarnos mucho, y es una conexión muy bonita".

Con Aitana cantó anteriormente en la canción Ex, ex, ex, pero fue todo a distancia. "Fue de esas veces que dices que vas a colaborar con un artista y pasan meses hasta que algo mágico sucede y surge la colaboración", explica Kenia Os, que admite que le encanta esa canción del disco Cuarto Azul.

Bad Gyal, su colaboración soñada

Kenia Os también ha colaborado con Rels B con Por dentro, "el primer artista en general" que colaboró con ella. Pero, como fan de Bad Gyal, amaría colaborar con ella para seguir apostando por la unión México-España: "La admiro y respeto muchísimo como artista, me encanta su proyecto y lo que hace. Es supericónica y original. Y me fascina".

Kenia Os estuvo nominada a los Latin Grammy ya con K23, pero le encantaría que volviera a pasar con K de Karma. "Al final del día entiendo que si no pasa, estoy bien con ello. No soy hater de la Academia, al contrario. La vez que estuve nominada fue increíble, pero ya pasará", expresa la artista.

La artista ha ido perfeccionando sus dotes como diva del pop con el tiempo, entre ellas el baile. Y es muy consciente de lo que puede hacer con sus propias herramientas: "Hay artistas que no bailan pero tienen una voz excepcional que opaca, y yo no cuento con esa voz de nacimiento, así que tengo que compensar con cosas de las que tengo el control, como el baile".

Su máxima inspiración actualmente es Ariana Grande: "Soy mucho de fanear, intento no hacer música similar, pero que el mundo ruede. El día que la conozca me desmayaré".

La artista también reflexiona sobre el papel actual del pop en México y su llegada a países como España. "El pop en México en general no era el género más consumido, en su momento lo fue, pero entró el reguetón y regional […] Es muy difícil llevar un género que no es lo más trending en el momento en español, pero se está abriendo y ahí voy".

Con todo ello y con muchos proyectos por delante, Kenia Os continúa construyendo su personalidad artística y arrolladora ladrillo a ladrillo, siempre con el cálido apoyo de sus fans y con cada vez una mayor exposición.