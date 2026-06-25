Bizarrap se alía con Myke Towers para conquistar el verano con la 'bzrp music session #42/66'
Bizarrap quiere hacer del verano suyo junto a Myke Towers y el estreno de la bzrp music session #42/66, donde ambos artistas vuelcan su esencia para sacar un temazo con el que bailar y cantar en todas las fiestas.
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¡Bizarrap vuelve a lo grande! El dj argentino ha dado la sorpresa con bzrp music session #42/66 junto a un Mike Towers en estado de gracia en su lírica.
Fue en diciembre de 2025 cuando Bizarrap publicaba su última sesión hasta ahora, y lo hizo con la #62/66 junto a J Balvin, antes de pillar a todos desprevenidos con el lanzamiento de este tema que promete arrasar en verano.
El argentino se une a La Pantera en una vuelve al estudio con el sonido urbano con el que siempre ha entusiasmado a sus seguidores, tras haber estado muy centrado en festivales este 2026y en colaboraciones con productores electrónicos como Skrillex.