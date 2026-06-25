Bizarrap se alía con Myke Towers para conquistar el verano con la 'bzrp music session #42/66'

Bizarrap se alía con Mike Towers para conquistar el verano con la 'bzrp music session #42/66' | YouTube

¡Bizarrap vuelve a lo grande! El dj argentino ha dado la sorpresa con bzrp music session #42/66 junto a un Mike Towers en estado de gracia en su lírica.

Fue en diciembre de 2025 cuando Bizarrap publicaba su última sesión hasta ahora, y lo hizo con la #62/66 junto a J Balvin, antes de pillar a todos desprevenidos con el lanzamiento de este tema que promete arrasar en verano.

El argentino se une a La Pantera en una vuelve al estudio con el sonido urbano con el que siempre ha entusiasmado a sus seguidores, tras haber estado muy centrado en festivales este 2026y en colaboraciones con productores electrónicos como Skrillex.