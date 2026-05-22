Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con María José Llergo - viernes 22 de mayo de 2026

María José Llergo habla con Nacho García y Lalachus de su nuevo álbum, El Juego, inspirado en esa ilusión que se tenía cuando se era niño, y que se acaba perdiendo de adulto. Bertus le pone nota a las primeras comuniones (tres estrellitas morente) y Juan Sanguino habla de la relación de España con Cannes. En la sección A puro fomo, Nacho y Lala se debaten entre montar en Quad o vivir una mañana como si tuviésemos 10 años. Y Dani Piqueras celebra los 46 años de Pac-Man con lanzamientos musicales de videojuegos.