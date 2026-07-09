Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Kira Miró - jueves, 9 de julio de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben a Kira Miró, que viene a presentar la película Tres de más. Santos Solano explica por qué nos enfadamos más en verano y Jorge Yorya comentan el nuevo fenómeno del mundial, el delantero noruego Haaland. Además, en la sección Eva le grita a una nube, la presentadora revive los veranos de nuestra infancia y Dani Piqueras despide la temporada con los mejores momentos del año.