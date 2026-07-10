Quién actúa este viernes en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios

Tras una de las jornadas más multitudinarias de la historia del Mad Cool, encabezada por artistas femeninas como Jennie, que actuaba por primera vez en la capital, y Florence + The Machine, la décima edición del festival celebra este viernes su tercera jornada de festival en el espacio Iberdrola Music de Madrid.

El cartel de este tercer día de festival está liderado por Twenty One Pilots, Kings of Leon, que regresan al festival después de cancelar su participación en 2025, Halsey y Pixies, que están de gira mundial por su 40 aniversario. A continuación puedes ver todos los artistas que actúan este viernes y los horarios de los conciertos.

Stage 1 - Region of Madrid

18:55 horas: Halsey

20:20 horas: Pixies

22:05horas: Kings Of Leon

00:25 horas: Twenty One Pilots

Stage 2- Orange

18:40 horas: Linka Moja

19:55 horas: Holly Humberstone

21:25 horas: Sigrid

23:05 horas: A Perfect Circle

00:45 horas: Interpol

Stage 3 - The Loop Iberdrola

19:00 horas: Maesic

19:55 horas: Weval

21:10 horas: Swimming Paul

22:45 horas: BUNT.

00:20 horas: Polo & Pan DJ Set

Stage 4: Mahou Cinco Estrellas

18:35 horas: Tape Visitors

20:05 horas: Midnight Generation

21:45 horas: Cliffords

23:25 horas: My First Time

01:05 horas: Baby Lion

Stage 5- Mahou Reserva