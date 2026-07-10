Quién actúa este viernes en el Mad Cool 2026: conciertos, artistas y horarios
Mad Cool se enfrenta este viernes a su tercera jornada con artistas de la talla de Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Pixies y Halsey. Repasa aquí todos los conciertos y horarios del día.
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Tras una de las jornadas más multitudinarias de la historia del Mad Cool, encabezada por artistas femeninas como Jennie, que actuaba por primera vez en la capital, y Florence + The Machine, la décima edición del festival celebra este viernes su tercera jornada de festival en el espacio Iberdrola Music de Madrid.
El cartel de este tercer día de festival está liderado por Twenty One Pilots, Kings of Leon, que regresan al festival después de cancelar su participación en 2025, Halsey y Pixies, que están de gira mundial por su 40 aniversario. A continuación puedes ver todos los artistas que actúan este viernes y los horarios de los conciertos.
Stage 1 - Region of Madrid
- 18:55 horas: Halsey
- 20:20 horas: Pixies
- 22:05horas: Kings Of Leon
- 00:25 horas: Twenty One Pilots
Stage 2- Orange
- 18:40 horas: Linka Moja
- 19:55 horas: Holly Humberstone
- 21:25 horas: Sigrid
- 23:05 horas: A Perfect Circle
- 00:45 horas: Interpol
Stage 3 - The Loop Iberdrola
- 19:00 horas: Maesic
- 19:55 horas: Weval
- 21:10 horas: Swimming Paul
- 22:45 horas: BUNT.
- 00:20 horas: Polo & Pan DJ Set
Stage 4: Mahou Cinco Estrellas
- 18:35 horas: Tape Visitors
- 20:05 horas: Midnight Generation
- 21:45 horas: Cliffords
- 23:25 horas: My First Time
- 01:05 horas: Baby Lion
Stage 5- Mahou Reserva
- 19:20 horas: Los Bloody
- 20:55 horas: Karen Dió
- 22:35 horas: RIO KOSTA
- 00:15 horas: Usted Señalemelo