María Guerra desvela cinco curiosidades sobre el rodaje de 'Top Gun: Maverick'

¿Cuántas veces has pensado que la emblemática película Top Gun: Maverick (1986) merecía una segunda parte?

Hoy María Guerra, la colaboradora más cinéfila de Cuerpos especiales, te trae una buena noticia: la esperada segunda parte ya ha llegado y aterriza este mismo miércoles en las salas de cine.

Aquí van cinco curiosidades que envuelven los rodajes del éxito de los años 80 y de su regreso a la gran pantalla:

[[H3:Tom Cruise no fue la primera opción de Tony Scott ]]

A pesar de que Top Gun lanzó a Tom Cruise al estrellato, el director de la primera entrega, Tony Scott, barajó antes otras posibilidades: Tom Hanks, Patrick Swayze, John Travolta, Matthew Modine y Charlie Sheen. Sin embargo, ninguno aceptó el trabajo porque consideraron que el guion era flojo.

No obstante, la filmación en el portaaviones, las pruebas de los protagonistas en el aire, las escenas de amor y la tragedia inesperada en mitad del océano convirtieron el proyecto del productor británico en uno de lo grandes estrenos de la historia mundial del cine.

Pete "Mavericks" Mitchel: reconocido piloto

En esta segunda entrega, Pete "Mavericks" Mitchel, interpretado por Tom Cruise, es un consagrado piloto considerado uno de los mejores aviadores de la marina de los Estados Unidos en los últimos 30 años.

Además, durante los últimos años Tom Cruise ha aprendido a pilotar y ya no requiere la participación de un doble.

'Take My Breath Away': Premio Oscar 2008

En su día, Top Gun tuvo cuatro nominaciones a los Oscar y se hizo con el premio a la mejor canción original por Take My Breathe Away.

A pesar de que solo consiguió uno, fue un filme de acción que tuvo gran éxito en taquillas y que consiguió un aumento considerable de las solicitudes para acceder a la aviación militar americana.

Un icono de los años 80

Los adolescentes forraban sus carpetas con los posados de Tom Cruise, convirtiéndose así en un icono de los años 80. La combinación del éxito de película americana y la combinación de su éxito personal le ha llevado a hacer cientos de películas de estas características.

Notables bajas

A pesar de que la Top Gun: Maverick es uno de los estrenos más esperados de este 2022, los espectadores echarán en falta a dos actores importantes: Meg Ryan y Kelly McGillis.

McGillis confesó previamente a Entertainment Tonight en 2019 que no se le sugirió participar en esta segunda vuelta debido a su apariencia física: "Soy vieja, estoy gorda y no lo veo apropiado para mi edad. La película no trata de eso".

A quien si vimos en la primera y volveremos a ver es a Val Kilmer. El elenco de esta segunda entrega también incluye nuevos rostros como Hans Zimmer, Lorne Balfe y Harold Faltermeyer.