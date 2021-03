"Tom Cruise vino como las cabras, se tomó un huevo poché pero de placenta": Joaquín Reyes es Oprah Winfrey

"A Oprah le gustan las cosas bien hechas", dice Joaquín Reyes, que se ha transformado en la presentadora estadounidense pero habla de ella misma en tercera persona en muchas ocasiones. "Oprah no tiene tiempo, mi vida es un trajín, un no parar", asegura. ¿Cómo es un día en su vida?

"Tengo una finca en la que hay distintas zonas horarias. En donde yo vivo es una hora menos de donde vive el servicio, a veces aquí llueve y allí está despejado", asegura. "Cuando me despierto hay una persona que me está mirando, un especialista que me dice qué tal he dormido", reconoce la presentadora.

Una vez está despierta, Oprah empieza a valorar quién será su próximo entrevistado. "Me miran al jepeto y se ponen a llorar, me dicen que se han querido suicidar", dice la presentadora de sus invitados, que asegura que también le aburren. "A veces recorto ojos de revistas y los pego en las gafas, menuda turra", afirma.

Su entrevista con los Duques de Sussex ha supuesto un auténtico terremoto tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero por su sofá han pasado multitud de celebrities. "Tom Cruise vino como las cabras, se subió al sofá... Él se tomó como un huevo poché, pero de placenta", cuenta sobre aquella entrevista tan comentada. ¿Qué le pasaba al actor?

Volviendo a lo de Harry y Meghan, ¿cómo consiguió que le dieran la entrevista? "Somos vecinos, y Meghan le dijo a Harry que si la quería tenía que lavar los trapos sucios", revela.

